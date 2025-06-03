عراقجي من بيروت: ندعم استقلال لبنان ووحدة أراضيه

وفي تصريح من مطار الدولي، في مستهل زيارة سيلتقي خلالها نظيره اللبناني رجي، ورئيس الجمهورية ، ورئيس الحكومة ، ورئيس ، وعدد من الشخصيات السياسية.وشدد عراقجي على أن "العلاقات مع تاريخية ومتجذرة وقائمة على الاحترام المتبادل".وقال إن تؤكد دعمها لاستقلال لبنان وسيادته ووحدة أراضيه، مبينا أن "الزيارة ضمن جولة إقليمية تركز على دول الجوار وغرب ".واكد عراقجي أن " مستمرة في دعم لبنان رغم الظروف الصعبة، مؤكدا "أننا ندعم سيادة لبنان ووحدة أراضيه ونأمل فتح صفحة جديدة في العلاقات معه على أساس الاحترام المتبادل ونحترم شؤون لبنان الداخلية ولا نتدخل فيها".