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عراقجي من بيروت: ندعم استقلال لبنان ووحدة أراضيه
دوليات
2025-06-03 | 05:42
Alsumaria Tv
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0 شوهد
السومرية نيوز
ـ دولي
أكد
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي
، اليوم الثلاثاء، أن
طهران
تحترم شؤون
لبنان
الداخلية ولا تتدخل فيها، معربا عن أمله بفتح صفحة جديدة في العلاقات معه على أساس الاحترام المتبادل.
وفي تصريح من مطار
بيروت
الدولي، في مستهل زيارة سيلتقي خلالها نظيره اللبناني
يوسف
رجي، ورئيس الجمهورية
جوزيف عون
، ورئيس الحكومة
نواف سلام
، ورئيس
مجلس النواب
نبيه بري
، وعدد من الشخصيات السياسية.
وشدد عراقجي على أن "العلاقات مع
لبنان
تاريخية ومتجذرة وقائمة على الاحترام المتبادل".
وقال إن
إيران
تؤكد دعمها لاستقلال لبنان وسيادته ووحدة أراضيه، مبينا أن "الزيارة ضمن جولة إقليمية تركز على دول الجوار وغرب
آسيا
".
واكد عراقجي أن "
طهران
مستمرة في دعم لبنان رغم الظروف الصعبة، مؤكدا "أننا ندعم سيادة لبنان ووحدة أراضيه ونأمل فتح صفحة جديدة في العلاقات معه على أساس الاحترام المتبادل ونحترم شؤون لبنان الداخلية ولا نتدخل فيها".
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