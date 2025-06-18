في كردستان.. اعتقال جاسوس للموساد و4 عناصر إرهابية

وقال العميد رادان، في تصريح للتلفزيون الإيراني: "تمكّن زملاؤنا من إصابة 4 من الإرهابيين خلال الاشتباك، وهم، الآن، قيد الاحتجاز لاستكمال التحقيقات، والحصول على مزيد من المعلومات".وأضاف: "قبل دقائق، وفي عملية استباقية بناءً على معلومات دقيقة، تم اعتقال أحد عملاء وبحوزته عدد كبير من أجهزة التحكم عن بعد، ومواد متفجرة، وأدوات تجسس متطورة".وأكد أن المعلومات الكاملة حول هذه العملية سيتم إعلانها للرأي العام في وقت لاحق، مشيدًا بتعاون المواطنين ويقظتهم في كشف التهديدات الأمنية.