إصابات مباشرة للصواريخ الإيرانية على إسرائيل (فيديو)

وذكرت الوسائل أن المعلومات الأولية تشير إلى سقوط صواريخ في جنوب فلسطين المحتلة ومدينة عسقلان، ما أدى إلى انهيار مبنى بحسب شهود عيان.وتابعت: "الصواريخ استهدفت أيضًا محطة الكهرباء في مدينة أسدود جنوب فلسطين المحتلة".وأكد إعلام إسرائيلي أن هذه أطول مدة تشغيل لصفارات الإنذار منذ بدء التصعيد مع ، وذلك بعد إصابة أحد المواقع بصاروخ إيراني.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أعلنت سابقًا أن إيران أطلقت دفعة جديدة من الصواريخ باتجاه تل أبيب، فيما قام الجيش الإسرائيلي بتشغيل صافرات الإنذار ونصح المواطنين بالتوجه إلى الملاجئ.