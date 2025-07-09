ترامب يصدر رسوما جمركية على ست دول بينها العراق

وذكرت رويترز في خبر تابعته ، ان "الرئيس الأمريكي اصدر اليوم، جولة من رسائل الرسوم على ست دول هي الجزائر وبروناي والعراق وليبيا ومولدوفا والفلبين".ووفقا لرويترز فان "فرض الرسوم ستكون بنسبة 30% على الجزائر، و25% على ، و30% على ، و30% على ليبيا، و25% على مولدوفا، و25% على ".