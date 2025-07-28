ترامب يهدد إيران: سنسحق أي محاولة لاستئناف البرنامج النووي

وقال للصحفيين اليوم الإثنين عقب لقائه برئيس الوزراء البريطاني في اسكتلندا إن " ترسل إشارات سيئة، وإن أي محاولة منها لاستئناف برنامجها النووي ستُسحق على الفور".وأضاف ترامب "أرسلوا (الإيرانيون) إشارات سيئة جدا ومزعجة جدا.. وما كان عليهم أن يفعلوا ذلك".وقال "قضينا على قدراتهم النووية، يمكنهم استئناف البرنامج من جديد، وإذا فعلوا ذلك، فسنقضي عليه بأسرع مما تتخيلون".وفي حزيران الماضي، وجهت ضربات عسكرية لمنشآت نووية إيرانية بالتزامن مع حرب بين إيران وإسرائيل استمرت 12 يوما، فيما ردت بقصف قاعدة العديد الجوية في والتي تضم قوات أمريكية.