قصف إسرائيلي يستهدف لواءً في ريف اللاذقية

أفادت مصادر، اليوم الأربعاء، بوقوع قصف إسرائيلي استهدف لواءً بريف في .

وقالت المصادر، "قصف إسرائيلي استهدف اللواء 107 بقرية زاما في مدينة جبلة بريف في ".

ويوم الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته نفذت عمليات دهم في جنوب سوريا قرب مرتفعات الجولان، وضبطت أسلحة واستجوبت أفراداً "يشتبه في تورطهم بتهريب أسلحة".



وفي تموز الماضي، شنّت " " غارات على أهداف عسكرية في دمشق والسويداء على خلفية الاشتباكات في محافظة السويداء.