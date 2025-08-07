المبعوث الأمريكي يتحدث عن "قرار تاريخي" يخص لبنان

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
حب أبيض وأسود
من
10:00 PM
الى
10:59 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
مقتل ضابط متقاعد وزوجته وطفل بهجوم شمالي بغداد
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-536349-638901857226080216.jpg
المبعوث الأمريكي يتحدث عن "قرار تاريخي" يخص لبنان
دوليات
2025-08-07 | 19:45
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
446 شوهد
أعرب المبعوث الأمريكي
توم باراك
، اليوم الخميس، عن تهانيه للحكومة
اللبنانية
ورئيس البلاد باتخاذ قرار وصفه بـ "التاريخي والجريء" بشأن نزع سلاح "حزب الله".
وقال
باراك
عبر حسابه على منصة "إكس": "تهانينا للرئيس اللبناني ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء.. نهنئ على اتخاذ هذا الأسبوع القرار التاريخي والجريء والصائب ببدء التنفيذ الكامل لاتفاقية وقف الأعمال العدائية".
وأضاف: "لقد وضعت
قرارات مجلس الوزراء
هذا الأسبوع أخيرا حل وطن واحد، وجيش واحد موضع التنفيذ في
لبنان
".
هذا وصرح وزير الإعلام اللبناني
بول مرقص
بأن
مجلس الوزراء اللبناني
وافق على بنود الاتفاقية التي اقترحتها
الولايات المتحدة
لنزع سلاح "
حزب الله
".
وبحسب الوزير، فإن البنود الرئيسية للاتفاقية المقترحة من الولايات المتحدة تشمل التصفية التدريجية للوجود المسلح، بما في ذلك "حزب الله"، ودعم
الجيش اللبناني
ونشره في جنوب البلاد.
وأضاف حول التخوف من ردة فعل الشارع: "جميع الوزراء حريصون على استقرار البلاد وأي قرار تتخذه الحكومة هو لتثبيت الاستقرار، وجلسة اليوم شهدت كلاما وطنيا والمودة تسود
مجلس الوزراء
".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
مبعوث أمريكي يتحدث عن التدخل الغربي بالشرق الأوسط
21:42 | 2025-05-25
المبعوث الأمريكي إلى سوريا: لسنا ملزمين تجاه "قسد"
22:04 | 2025-07-11
المبعوث الرئاسي الأمريكي ينفي موافقة "حماس" على مقترحه بشأن الهدنة مع إسرائيل
16:49 | 2025-05-26
المبعوث الأميركي الخاص لسوريا: لبنان قد يعود الى "بلاد الشام"
13:05 | 2025-07-12
لبنان
حزب الله
مجلس الوزراء اللبناني
قرارات مجلس الوزراء
الولايات المتحدة
الجيش اللبناني
مجلس الوزراء.
مجلس الوزراء
رئيس الوزراء
اللبنانية
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
السيد مقتدى الصدر يقود سيارة "ستاركس" لنقل الزوار على طريق النجف
محليات
28.85%
00:23 | 2025-08-06
السيد مقتدى الصدر يقود سيارة "ستاركس" لنقل الزوار على طريق النجف
00:23 | 2025-08-06
تحديثات جوية جديدة.. الامطار الرعدية قادمة - عاجل
محليات
25.68%
16:08 | 2025-08-06
تحديثات جوية جديدة.. الامطار الرعدية قادمة - عاجل
16:08 | 2025-08-06
موازنة 2026 الامريكية.. البنتاغون يخفض منحة الدفاع العراقية 75% ويرفع مكافحة الإرهاب 600%
أمن
24.02%
08:25 | 2025-08-06
موازنة 2026 الامريكية.. البنتاغون يخفض منحة الدفاع العراقية 75% ويرفع مكافحة الإرهاب 600%
08:25 | 2025-08-06
المحافظات التي عطلت دوامها الرسمي بمناسبة ذكرى الزيارة الأربعينية
محليات
21.44%
15:37 | 2025-08-06
المحافظات التي عطلت دوامها الرسمي بمناسبة ذكرى الزيارة الأربعينية
15:37 | 2025-08-06
المزيد
أحدث الحلقات
Celebrity
الفنانة العراقية بيداء المعتصم - Celebrity م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
21:30 | 2025-08-07
Celebrity
الفنانة العراقية بيداء المعتصم - Celebrity م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
21:30 | 2025-08-07
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٩ الى ١٥ آب ٢٠٢٥ | 2025
19:00 | 2025-08-07
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٩ الى ١٥ آب ٢٠٢٥ | 2025
19:00 | 2025-08-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-08-2025 | 2025
18:30 | 2025-08-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-08-2025 | 2025
18:30 | 2025-08-07
كان يا مكان
الله سيعوضك عن كل ما كان فقده يؤلم قلبك - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٤١ | الموسم 3
17:00 | 2025-08-07
كان يا مكان
الله سيعوضك عن كل ما كان فقده يؤلم قلبك - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٤١ | الموسم 3
17:00 | 2025-08-07
Live Talk
لماذا تلجأ النساء إلى السحر والشعوذة أكثر من الرجال! - Live Talk - الحلقة ٩٠ | 2025
16:30 | 2025-08-07
Live Talk
لماذا تلجأ النساء إلى السحر والشعوذة أكثر من الرجال! - Live Talk - الحلقة ٩٠ | 2025
16:30 | 2025-08-07
ناس وناس
واسط الكوت - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨٨ | الموسم 8
11:00 | 2025-08-07
ناس وناس
واسط الكوت - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨٨ | الموسم 8
11:00 | 2025-08-07
مايك السومرية
اللواء يحيى رسول - MIC Alsumaria - الحلقة ١٧ | season 1
22:00 | 2025-08-06
مايك السومرية
اللواء يحيى رسول - MIC Alsumaria - الحلقة ١٧ | season 1
22:00 | 2025-08-06
من الأخير
جاكوج المشهداني مطلوب في "مكتب" الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٤٥ | الموسم 2
20:00 | 2025-08-06
من الأخير
جاكوج المشهداني مطلوب في "مكتب" الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٤٥ | الموسم 2
20:00 | 2025-08-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ آب ٢٠٢٥ | 2025
18:45 | 2025-08-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ آب ٢٠٢٥ | 2025
18:45 | 2025-08-06
52 دقيقة
كهرباء العراق.. أزمة لا تنطفئ - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٤ | الموسم 7
22:00 | 2025-08-05
52 دقيقة
كهرباء العراق.. أزمة لا تنطفئ - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٤ | الموسم 7
22:00 | 2025-08-05
الأكثر مشاهدة
Celebrity
الفنانة العراقية بيداء المعتصم - Celebrity م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
21:30 | 2025-08-07
Celebrity
الفنانة العراقية بيداء المعتصم - Celebrity م٤ - الحلقة ١٧ | الموسم 4
21:30 | 2025-08-07
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٩ الى ١٥ آب ٢٠٢٥ | 2025
19:00 | 2025-08-07
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٩ الى ١٥ آب ٢٠٢٥ | 2025
19:00 | 2025-08-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-08-2025 | 2025
18:30 | 2025-08-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-08-2025 | 2025
18:30 | 2025-08-07
كان يا مكان
الله سيعوضك عن كل ما كان فقده يؤلم قلبك - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٤١ | الموسم 3
17:00 | 2025-08-07
كان يا مكان
الله سيعوضك عن كل ما كان فقده يؤلم قلبك - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٤١ | الموسم 3
17:00 | 2025-08-07
Live Talk
لماذا تلجأ النساء إلى السحر والشعوذة أكثر من الرجال! - Live Talk - الحلقة ٩٠ | 2025
16:30 | 2025-08-07
Live Talk
لماذا تلجأ النساء إلى السحر والشعوذة أكثر من الرجال! - Live Talk - الحلقة ٩٠ | 2025
16:30 | 2025-08-07
ناس وناس
واسط الكوت - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨٨ | الموسم 8
11:00 | 2025-08-07
ناس وناس
واسط الكوت - ناس وناس م٨ - الحلقة ٨٨ | الموسم 8
11:00 | 2025-08-07
مايك السومرية
اللواء يحيى رسول - MIC Alsumaria - الحلقة ١٧ | season 1
22:00 | 2025-08-06
مايك السومرية
اللواء يحيى رسول - MIC Alsumaria - الحلقة ١٧ | season 1
22:00 | 2025-08-06
من الأخير
جاكوج المشهداني مطلوب في "مكتب" الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٤٥ | الموسم 2
20:00 | 2025-08-06
من الأخير
جاكوج المشهداني مطلوب في "مكتب" الإطار - من الأخير م٢ - حلقة ٤٥ | الموسم 2
20:00 | 2025-08-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ آب ٢٠٢٥ | 2025
18:45 | 2025-08-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ آب ٢٠٢٥ | 2025
18:45 | 2025-08-06
52 دقيقة
كهرباء العراق.. أزمة لا تنطفئ - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٤ | الموسم 7
22:00 | 2025-08-05
52 دقيقة
كهرباء العراق.. أزمة لا تنطفئ - 52 دقيقة م٧ - حلقة ١٤ | الموسم 7
22:00 | 2025-08-05
اخترنا لك
أنقرة تعلن: سنواصل دعم دمشق بحربها ضد الإرهاب
20:33 | 2025-08-07
الخزانة الأمريكية تعلن عن عقوبات جديدة مرتبطة بإيران
19:49 | 2025-08-07
ترامب يعتزم الإعلان عن اتفاق سلام بين أذربيجان وأرمينيا
19:22 | 2025-08-07
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة عند حدود لبنان مع سوريا.. حصيلة
19:06 | 2025-08-07
الرادع الوحيد "ترامب" ولم يمانع.. هل سينفذ نتنياهو خطته الجدلية في غزة
17:41 | 2025-08-07
ضجة عالمية بسبب حريق في كندا.. سمكة من السماء تسببت به
17:35 | 2025-08-07
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.