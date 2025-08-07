المبعوث الأمريكي يتحدث عن "قرار تاريخي" يخص لبنان

وقال عبر حسابه على منصة "إكس": "تهانينا للرئيس اللبناني ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء.. نهنئ على اتخاذ هذا الأسبوع القرار التاريخي والجريء والصائب ببدء التنفيذ الكامل لاتفاقية وقف الأعمال العدائية".وأضاف: "لقد وضعت هذا الأسبوع أخيرا حل وطن واحد، وجيش واحد موضع التنفيذ في ".هذا وصرح وزير الإعلام اللبناني بأن وافق على بنود الاتفاقية التي اقترحتها لنزع سلاح " ".وبحسب الوزير، فإن البنود الرئيسية للاتفاقية المقترحة من الولايات المتحدة تشمل التصفية التدريجية للوجود المسلح، بما في ذلك "حزب الله"، ودعم ونشره في جنوب البلاد.وأضاف حول التخوف من ردة فعل الشارع: "جميع الوزراء حريصون على استقرار البلاد وأي قرار تتخذه الحكومة هو لتثبيت الاستقرار، وجلسة اليوم شهدت كلاما وطنيا والمودة تسود ".