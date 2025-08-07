أنقرة تعلن: سنواصل دعم دمشق بحربها ضد الإرهاب

وكتب فيدان: "زرتُ دمشق اليوم للمرة الثالثة خلال 9 أشهر منذ الإطاحة بنظام الأسد. ومع كل زيارة، ألاحظ شخصيا التقدم الذي أحرزته في مجالات عديدة".

وأضاف: "بقيادة رئيسنا والرئيس السوري السيد الشرع، نحن عازمون على تعميق التعاون بين وسوريا في جميع المجالات".



وتابع: "خلال اجتماعاتنا مع السيد الشرع اليوم، أتيحت لنا فرصة مناقشة العديد من القضايا، بما في ذلك التجارة والاستثمار والنقل والطاقة. وقيّمنا الخطوات الممكنة على الصعيدين الثنائي والإقليمي لإعادة إعمار سوريا. وفي اجتماعاتنا، ركزنا بشكل خاص على القضايا الأمنية، مع التركيز على التهديدات الداخلية والخارجية لسيادة سوريا ووحدتها السياسية".



وشدد على أن تركيا ستواصل دعم سوريا في حربها ضد التنظيمات الإرهابية.



وأكد فيدان استعداد بلاده لتقديم المساعدة اللازمة للحكومة السورية في أي مسؤوليات قد تضطلع بها فيما يتعلق بإدارة وأمن المخيمات في شمال شرق سوريا.