عمدة واشنطن ترد على أمر ترامب بشأن العاصمة
الكشف عن ثلاثة مرشحين لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي

دوليات

2025-08-11 | 17:05
الكشف عن ثلاثة مرشحين لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي
روسيا اليوم
185 شوهد

أفادت وكالة "بلومبرغ" أن البيت الأبيض يدرس ترشيح نائبي رئيس الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان وفيليب جيفرسون بالإضافة إلى رئيس البنك في دالاس لوري لوغان لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي.

وكتبت الوكالة: "سيجري وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي يقود عملية البحث، مقابلات مع مرشحين آخرين في الأسابيع المقبلة، ومن المتوقع أن يُدلي الرئيس دونالد ترامب ببيان نهائي حول ذلك هذا الخريف".

ووفقا للوكالة، تشمل الخيارات الأخرى قيد الدراسة أيضا مدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض كيفن هاسيت، وعضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، والخبير الاقتصادي مارك سامرلين، بالإضافة إلى الممثلين السابقين للاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش وجيمس بولارد.

يُشار إلى أن تقديم أي مرشح من خارج إدارة الاحتياطي الفيدرالي سيتطلب موافقة إضافية من مجلس الشيوخ.

وختمت الوكالة: "قد تكون خيارات ترامب لاستبدال باول محدودة أكثر من المعتاد، يغادر رئيس الاحتياطي الفيدرالي منصبه عند انتهاء ولايته. لكن باول رفض الإفصاح عما إذا كان سيترك المنصب في مايو 2026"، وتشير بلومبرغ إلى أنه يمكنه البقاء في منصبه حتى عام 2028.
من الأخير
من الأخير
الإطار غائب عن نيران الحلفاء - من الأخير م٢ - حلقة ٤٧ | الموسم 2
15:00 | 2025-08-11
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 11-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-11
نشرة أخبار السومرية
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١١ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-11
Live Talk
Live Talk
تشويه المعالم الاثرية .. جريـ.مة ثقافية بلا عقاب رادع- Live Talk - الحلقة ٩٢ | 2025
10:30 | 2025-08-11
ناس وناس
ناس وناس
منطقة الزعفرانية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-11
عشرين
عشرين
البرلمان.. الجدل التشريعي والصراع الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-09
كان يا مكان
كان يا مكان
{ولسوفَ يُعطيكَ ربُّكَ فترضى} - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٤٧ | الموسم 3
11:00 | 2025-08-09
Biotic
Biotic
السيطرة على الكولسترول - م٤ Biotic - الحلقة ١٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-08
حصاد السومرية
حصاد السومرية
البرلمان يسافر عبر الزمن الى 2006 - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-08
علناً
علناً
عقود وزارة التربية والدفاع - علناً م٤ - الحلقة ١٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-07
Play
الإطار غائب عن نيران الحلفاء - من الأخير م٢ - حلقة ٤٧ | الموسم 2
15:00 | 2025-08-11
Play
العراق في دقيقة 11-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-11
Play
نشرة ١١ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-11
Play
تشويه المعالم الاثرية .. جريـ.مة ثقافية بلا عقاب رادع- Live Talk - الحلقة ٩٢ | 2025
10:30 | 2025-08-11
Play
منطقة الزعفرانية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٠ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-11
Play
البرلمان.. الجدل التشريعي والصراع الطائفي - عشرين م٤ - الحلقة ٢٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-09
Play
{ولسوفَ يُعطيكَ ربُّكَ فترضى} - كان يا ما كان م٣ - الحلقة ٤٧ | الموسم 3
11:00 | 2025-08-09
Play
السيطرة على الكولسترول - م٤ Biotic - الحلقة ١٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-08
Play
البرلمان يسافر عبر الزمن الى 2006 - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-08
Play
عقود وزارة التربية والدفاع - علناً م٤ - الحلقة ١٣ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-07
عمدة واشنطن ترد على أمر ترامب بشأن العاصمة
18:31 | 2025-08-11
تعليق أمريكي "مثير" بعد عزم أستراليا الاعتراف بدولة فلسطين
16:32 | 2025-08-11
"الجيش الإسرائيلي" يتحدث عن مرحلة جديدة في غزة
16:11 | 2025-08-11
توجيهات جديدة تخص زوار أربعينية الإمام الحسين
15:42 | 2025-08-11
إصابات بانفجار داخل مصنع للحديد في بنسلفانيا
15:31 | 2025-08-11
ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يخص الرسوم الجمركية
14:50 | 2025-08-11

