الكشف عن ثلاثة مرشحين لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي

وكتبت الوكالة: "سيجري سكوت بيسنت، الذي يقود عملية البحث، مقابلات مع مرشحين آخرين في الأسابيع المقبلة، ومن المتوقع أن يُدلي ببيان نهائي حول ذلك هذا الخريف".ووفقا للوكالة، تشمل الخيارات الأخرى قيد الدراسة أيضا مدير الوطني في ، وعضو مجلس ، والخبير الاقتصادي مارك سامرلين، بالإضافة إلى الممثلين السابقين للاحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش وجيمس بولارد.يُشار إلى أن تقديم أي مرشح من خارج إدارة الاحتياطي الفيدرالي سيتطلب موافقة إضافية من .وختمت الوكالة: "قد تكون خيارات لاستبدال محدودة أكثر من المعتاد، يغادر رئيس الاحتياطي الفيدرالي منصبه عند انتهاء ولايته. لكن باول رفض الإفصاح عما إذا كان سيترك المنصب في مايو 2026"، وتشير بلومبرغ إلى أنه يمكنه البقاء في منصبه حتى عام 2028.