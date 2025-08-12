بالصور والفيديو.. تصادم طائرتين يسبب كارثة

- دولي

نشرت وسائل إعلامية، اليوم الثلاثاء، بتصادم طائرتين على مدرج مطار مونتانا الامريكية.

ووفقا لوسائل الاعلام ان "أعمدة الدخان بدأت تتصاعد من على مدرج المطار، حيث شوهدت من مناطق متفرقة".

فيما فتحت سلطات المطار تحقيقا بالحادث، دون ذكر حجم الخسائر الذي سببه تصادم الطائرتين.