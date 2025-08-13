ترامب يرغب بقمة "عاجلة" بين بوتين وزيلينسكي

وقال للصحفيين: "إذا سارت القمة الأولى بنجاح، سنعقد بسرعة لقاء ثانيا. أرغب في حدوث ذلك عمليا على الفور، وسننظم لقاء سريعا بين الرئيس والرئيس إذا رغبا في حضوري".كما حذر الرئيس الأمريكي من أن ستواجه "عواقب" من إذا لم توافق على وقف إطلاق النار يوم الجمعة.وأكد ترامب للصحفيين ردا على سؤال حول العواقب المحتملة لرفض روسيا وقف إطلاق النار في النزاع الأوكراني: "ستكون هناك عواقب خطيرة جدا. نعم".وأضاف الرئيس الأمريكي أنه إذا لم يحصل على الإجابات "اللازمة" خلال قمته مع الرئيس الروسي في ألاسكا، فلن تكون هناك قمة ثانية.وقال ترامب للصحفيين: "قد لا يكون هناك لقاء ثان، لأنه إذا رأيت أن عقدها غير مجد بسبب عدم حصولي على الإجابات التي نحتاجها، فلن تكون هناك قمة ثانية ببساطة".يذكر أن الكرملين والبيت الأبيض أعلنا الأسبوع الماضي عن لقاء بوتين وترامب في ألاسكا يوم 15 أغسطس، وفي يوم الثلاثاء، أكدت المتحدثة باسم كارولين ليفيت أن القمة ستُعقد في أنكوريج.وأفادت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مسؤولين لم تسمهم في البيت الأبيض أن اللقاء سيعقد في القاعدة العسكرية "إيلمندورف-ريتشاردسون".