مستشارية الأمن القومي: لا توجد اتفاقية أمنية مع إيران بل مذكرة تفاهم
ترامب يرغب بقمة "عاجلة" بين بوتين وزيلينسكي
دوليات
2025-08-13 | 13:39
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
67 شوهد
أعلن الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
أنه يرغب في عقد لقاء بين الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين
وفلاديمير
زيلينسكي
"بشكل شبه فوري" بعد قمته مع الزعيم الروسي.
وقال
ترامب
للصحفيين: "إذا سارت القمة الأولى بنجاح، سنعقد بسرعة لقاء ثانيا. أرغب في حدوث ذلك عمليا على الفور، وسننظم لقاء سريعا بين الرئيس
بوتين
والرئيس
زيلينسكي
إذا رغبا في حضوري".
كما حذر الرئيس الأمريكي من أن
روسيا
ستواجه "عواقب" من
الولايات المتحدة
إذا لم توافق على وقف إطلاق النار يوم الجمعة.
وأكد ترامب للصحفيين ردا على سؤال حول العواقب المحتملة لرفض روسيا وقف إطلاق النار في النزاع الأوكراني: "ستكون هناك عواقب خطيرة جدا. نعم".
وأضاف الرئيس الأمريكي أنه إذا لم يحصل على الإجابات "اللازمة" خلال قمته مع الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين
في ألاسكا، فلن تكون هناك قمة ثانية.
وقال ترامب للصحفيين: "قد لا يكون هناك لقاء ثان، لأنه إذا رأيت أن عقدها غير مجد بسبب عدم حصولي على الإجابات التي نحتاجها، فلن تكون هناك قمة ثانية ببساطة".
يذكر أن الكرملين والبيت الأبيض أعلنا الأسبوع الماضي عن لقاء بوتين وترامب في ألاسكا يوم 15 أغسطس، وفي يوم الثلاثاء، أكدت المتحدثة باسم
البيت الأبيض
كارولين ليفيت أن القمة ستُعقد في أنكوريج.
وأفادت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مسؤولين لم تسمهم في البيت الأبيض أن اللقاء سيعقد في القاعدة العسكرية "إيلمندورف-ريتشاردسون".
تابع قناة السومرية على
منصةX
