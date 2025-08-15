اول رد على حزب الله بشأن عدم تسليم السلاح

ورد النائب عقيص عن حزب القوات قائلا إن "قاسم لا يقوم بكربلاء لنفسه فقط، بل لكل اللبنانيين"، مضيفًا أن "الأمر يتعلق بأمن الجميع، وأنه لا يمكن اتخاذ قرارات تمس جميع اللبنانيين دون استشارتهم أو فرض أي معتقد بالإكراه".وأوضح عقيص أنّ "الحكومة كلّفت بوضع الخطط اللازمة لتنفيذ قرار وقف إطلاق النار، الذي سبق أن فاوض بشأنه رئيس برّي"، مشيرًا إلى أن "القرار الأساسي اتُخذ في 27 تشرين الثاني 2024، وكان برّي المفاوض الرئيسي قبل أن يُحال إلى حكومة الرئيس ، التي وافقت عليه بكامل أعضائها، بما في ذلك وزراء " " و"أمل"، وأن الورقة المطروحة اليوم تأتي استكمالًا لذلك القرار".وأشاد عقيص "بالجيش اللبناني"، مؤكّدًا "ثقته المطلقة بقدراته على تنفيذ أي مهمة دفاعية، نظرًا لما يمتلكه من تدريب وحصانة وطنية".وأشار إلى أن "الجيش أثبت كفاءته منذ عام 1975 وحتى اليوم"، محذرا من أن "الخشية الأساسية تبقى ألا يكون هناك دولة في إذا لم يتم احترام هذا التوازن".من جانبه، وجه النائب تحذيرا إلى "حزب الله"، مؤكدا "ضرورة عدم تكرار التهديد بالحرب الأهلية"، واصفا "أي تصعيد محتمل بأنه على الجميع وخاصة عليهم بعد أن عادوا علاقاتهم بكل المكونات ".وشدد على أن الحل الوحيد يكمن في "الدولة فقط".أما وزير العدل عادل نصار فقان إن "تهديد البعض بتدمير لبنان دفاعا عن سلاحه يضع حدا لمقولة إن "السلاح هو للدفاع عن لبنان".