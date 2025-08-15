ايران: نشكر العراق حكومة وشعباً على الاستضافة الكريمة لزوار الأربعين

وقال عراقجي في تصريحات صحافية تابعتها ، إنه "تحية وسلاما لزوار ، معبّرا عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث ".واضاف إن "الأربعين امتداد لعاشوراء، والزوار من خلال حضورهم في هذا الحدث يجددون مع الإمام الحسين (ع)"، موضحا ان" هذا العام كان حضور الإيرانيين في هذه المناسبة بدافع وإرادة أكبر مقارنة بالسنوات السابقة".وأشار وزير الخارجية الى"التعاون القائم بين والجمهورية الإسلامية الإيرانية في إقامة هذه المراسم".واضاف: "نشكر حكومة وشعبا على الاستضافة الكريمة التي قدّموها لزوار الأربعين، وتنظيم هذا الحدث يتحسن عاما بعد عام".وأكد، أن "القنصليات الإيرانية في وكربلاء المقدسة تعمل على مدار الساعة لخدمة الزوار الإيرانيين وتسعى لحل مشكلاتهم".