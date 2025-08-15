الجزائر.. 27 ضحية بسقوط حافلة في واد الحراش



لقي 18 شخصا مصرعهم وأصيب 9 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة اثنان منهم في حالة حرجة، إثر سقوط حافلة نقل المسافرين في واد الحراش، مساء اليوم الجمعة.



وبحسب مصادر محلية، تم اسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى المحلي، فيما تم تحويل الوفيات إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة.

وكانت مصالح الحماية المدنية في تمام الساعة 17:45، بعد انحراف حافلة لنقل المسافرين وسقوطها من في مجرى واد المحمدية، وذلك في الاتجاه المؤدي إلى حي "الهواء الجميل" ببلدية ودائرة الحراش.