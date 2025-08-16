"تمثال رونالدو" يثير احتجاجات كبيرة في مدينة هندية

ووضعت القرعة في المجموعة الرابعة مع فرق "غوا" و"الاستقلال" الطاجيكي و" " العراقي ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة.ويحظى ومنتخب بشعبية كبيرة في ولاية غوا حيث يحافظ الكثير من السكان على روابط وثيقة مع دولة البرتغال التي استعمرت المنطقة من 1510 إلى 1961 وتخلت عنها بعد حرب مع الهند.وبسبب هذه الشعبية صنعت الحكومة المحلية تمثالا للأسطورة ووضعته في إحدى الساحات في 2021 وكان الهدف منه حسب بعض السياسيين المحليين أن يلهم الشباب.وكتب السياسي المحلي لوبو على منصة " إكس" سابقاً: "كان الهدف من تمثال مهاجم والبرتغال الذي يبلغ وزنه 400 كيلوغرام تكريم "حب كرة القدم وإلهام شبابنا للارتقاء باللعبة إلى آفاق جديدة".لكن التمثال لاقى احتجاجات واسعة بين السكان وتجمعوا حوله حاملين رايات سوداء مطالبين بإنزاله وطالبوا بتكريم رموز الرياضة المحلية في غوا.