شرطة نيويورك تعلن: مقتل 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين في حادث إطلاق نار

وذكرت تقارير إعلامية أن قوات الأمن تلقت بلاغا بإطلاق نار بين عدة أطراف داخل ملهى ليلي في وقت متأخر من الليلة الماضية، وأوضحت أن الملهى يقع في حي كراون هايتس بمنطقة بروكلين.وأوضحت أن الضحايا هم 8 رجال و3 نساء، أعمارهم بين 27 و61 عاما.وقد وثقت مقاطع فيديو -متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي- مشاهد من آثار إطلاق النار، وأظهرت وجودا كثيفا لعناصر الشرطة التي طوقت المكان.ولم تعلن السلطات عن تحديد مشتبه بهم أو اعتقال متورطين في الحادث.