في دبي.. احباط سرقة ماسة بقيمة 25 مليون دولار

دوليات

2025-08-18 | 09:53
السومرية نيوز – دولي
في دبي.. احباط سرقة ماسة بقيمة 25 مليون دولار
104 شوهد

السومرية نيوز – دولي
تمكنت القيادة العامة لشرطة دبي من إحباط جريمة سرقة ماسة وردية نادرة تبلغ قيمتها السوقية 25 مليون دولار أمريكي.

وذكرت شرطة دبي انه "تم إلقاء القبض على العصابة التي حاولت سرقة الماسة، والمكونة من 3 أشخاص من جنسية آسيوية، والذين اعتمدوا في تنفيذ جريمتهم على مُخطط احترافي استمر العمل عليه على مدى أكثر من عام، وتضمن تخطيطا دقيقا في كيفية الوصول والتواصل مع مالك الماسة، وهو تاجر ألماس، واستدراجه".
وفي التفاصيل، أوضحت شرطة دبي أن "التاجر جلب الماسة من دولة أوروبية إلى دبي، ووضعها في محل المجوهرات الخاص به من أجل بيعها، فيما كان أفراد العصابة يُتابعون مراحل وصولها إلى التاجر، ثم خططوا لعملية سرقتها من خلال العمل على إقناعه بأنهم أثرياء، وأنهم يتواصلون معه كوسطاء من أجل شرائها لرجل ثري".
وأشارت الشرطة إلى أن "أفراد العصابة رتبوا عدة مواعيد مع التاجر، وكانوا يظهرون أمامه وهم يستخدمون سيارات فارهة استأجروها لغرض خداعه وإيهامه بأنهم من طبقة ثرية، إلى جانب عقدهم عدة لقاءات معه في أفخم الفنادق"، مُبينة أن "كافة المظاهر الخداعة التي حرص أفراد العصابة عليها كان غرضها الوحيد استدراج التاجر لإخراج الماسة من محله وجلبها لهم بدعوى أنهم سيرتبون لقاء له مع الرجل الثري الذي سيشتريها منه".
وبينت شرطة دبي أن "التاجر كان حريصا على عدم إخراج الماسة من المحل لقيمتها الثمينة إلا أن أفراد العصابة كانوا يخططون لدفعه إلى إخراجها بأي طريقة وصولا إلى قيامهم بجلب خبير عالمي معروف وشهير في عالم الألماس للتحقق من نوعيتها وعرضها عليه، وهو ما ساهم في دفع التاجر إلى الاقتناع برغبتهم الحقيقية في شراء الماسة بعد مشاهدته لهذا الخبير المعروف".
وأوضحت "شهادة اعتماد الماسة" على أنها مُصنفة "فانسي إنتنس"، وعيارها 21.25 قراطا، وذات درجة نقاوة عالية الوضوح، مُتساوية الأبعاد، ودرجة صقلها حاصلة على علامة الامتياز، ما يجعلها من الماسات النادرة على مستوى العالم، ومن الصعب جدا الحصول على واحدة بلونها ومواصفاتها.
من جهته أكد مالك الماسة الوردية أن "سرعة استجابة شرطة دبي لمكالمته الهاتفية أبهرته وأعطته شعورا بالأمن والأمان والثقة في القدرة على استعادتها في أسرع وقت ممُكن"، مُشيدا "بالحرفية العالية التي لمسها من مختلف الضباط والأفراد، وساهمت في استعادة الماسة النادرة".
وأكد أنه "كان سعيدا جدا بمكالمة شرطة دبي وخبر ضبط العصابة واستعادة الماسة خاصة وأن لونها الوردي نادر جدا على مستوى العالم، ومن الصعب العثور على واحدة مثلها".
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-18
Play
ساحة الخلاني بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-18
خط أحمر
Play
خط أحمر
بسبب التيكوك زوج يتخلص من زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٥ | الموسم 8
15:00 | 2025-08-17
Play
بسبب التيكوك زوج يتخلص من زوجته - خط احمر م٨ - الحلقة ١٥ | الموسم 8
15:00 | 2025-08-17
من الأخير
Play
من الأخير
المقــ.اومة.. ترسانة التدمير أولى من حفظ الســ.لاح - من الأخير م٢ - حلقة ٤٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-17
Play
المقــ.اومة.. ترسانة التدمير أولى من حفظ الســ.لاح - من الأخير م٢ - حلقة ٤٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-17
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-17
Play
نشرة ١٧ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-17
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-17
Play
العراق في دقيقة 17-08-2025 | 2025
12:30 | 2025-08-17
Live Talk
Play
Live Talk
حين يلتقي التمثيل بعالم الفن! - Live Talk - الحلقة ٩٦ | 2025
10:30 | 2025-08-17
Play
حين يلتقي التمثيل بعالم الفن! - Live Talk - الحلقة ٩٦ | 2025
10:30 | 2025-08-17
عشرين
Play
عشرين
منع الاحتكار يتدخل لكسر الاحتكار - عشرين م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-16
Play
منع الاحتكار يتدخل لكسر الاحتكار - عشرين م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-16
Biotic
Play
Biotic
الطقس الحار يفاقم الربو؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-15
Play
الطقس الحار يفاقم الربو؟ - م٤ Biotic - الحلقة ١٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-15
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
حصر السـ. لاح يختمر بعقل الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-15
Play
حصر السـ. لاح يختمر بعقل الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ١٩ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-15
الهوا الك
Play
الهوا الك
تجميد طلبات قطع الأراضي والسبب؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ١٩ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-15
Play
تجميد طلبات قطع الأراضي والسبب؟ - الهوا الك م١٠ - الحلقة ١٩ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-15
