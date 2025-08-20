وتكشف الخطوة الجديدة حجم التوتر المتصاعد بين ولاهاي على خلفية ملاحقات طالت إسرائيليين وأمريكيين.وأظهر موقع الأمريكية على الإنترنت أن العقوبات استهدفت قاضيين من وكندا، إضافة إلى اثنين من المدعين الدوليين.كما أعلنت واشنطن إصدار ترخيص عام يسمح بإنهاء المعاملات المالية المرتبطة بالأشخاص المشمولين بالعقوبات بعد حظر فرض في 20 أغسطس/آب.وقال وزير الخارجية الأمريكي في بيان: "اليوم، نسمي بروست من كندا، ونيكولا غيو من فرنسا، ونزهت شميم خان من فيغي، ومامي ماندياي نيانغ من السنغال، كونهم شاركوا مباشرة في جهود للتحقيق مع مواطنين من وإسرائيل، أو توقيفهم أو ملاحقتهم من دون موافقة أي من البلدين".توتر متصاعدتأتي العقوبات بعد أسابيع فقط من قرار مماثل، إذ فرضت الولايات المتحدة في 6 يونيو/حزيران الماضي عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة شاركن في إجراءات قضائية أسفرت عن إصدار مذكرة توقيف بحق الإسرائيلي ، وفتح تحقيقات بشأن جرائم حرب محتملة في .وشملت القائمة حينها:بيتي هولر (سلوفينيا)رين ألابيني-غانسو (بنين)لوث ديل كارمن إيبانيث كارانثا (بيرو)سولومي بالونغي بوسا (أوغندا)وردّت الدولية في بيان قالت فيه إن الخطوة الأمريكية تمثل "محاولة جلية لتقويض استقلالية مؤسسة قضائية دولية تعمل بتفويض 125 دولة".وتأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 بموجب " "، وتختص بمحاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.لكن الولايات المتحدة وإسرائيل لم توقعا على الميثاق، وتعارضان اختصاص المحكمة في التحقيق بجرائم على أراضيهما أو بحق مواطنيهما.وسبق أن فرض الرئيس الأمريكي عقوبات مشابهة عام 2020 ضد للمحكمة، على خلفية التحقيق في جرائم حرب ارتكبتها القوات الأمريكية في أفغانستان.