مصر.. محاكمة مذيعة و27 متهماً بقضية "المخدرات الكبرى"

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
خط أحمر
من
07:30 PM
الى
08:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
العراق ليس من ضمنها.. ثماني مدن عربية ضمن قائمة الأشد حرا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-538240-638916601455998820.jpg
مصر.. محاكمة مذيعة و27 متهماً بقضية "المخدرات الكبرى"
دوليات
2025-08-24 | 15:21
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
188 شوهد
حددت محكمة مصرية بالقاهرة جلسة 6 أيلول كأولى جلسات محاكمة المنتجة الفنية والمذيعة سارة
خليفة
و27 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"
المخدرات
الكبرى".
وأمرت
النيابة العامة
بإحالة
ثمانية
وعشرين متهما بمن فيهم المتهمة سارة
خليفة
إلى
محكمة الجنايات
، لمعاقبتهم عما نسب إليهم من اتهامات في قضية
المخدرات
الكبرى التي أثارت
جدلا
واسعا في
مصر
.
ويواجه المتهمون اتهامات خطيرة تتعلق بتأسيس وإدارة تشكيل عصابي لجلب وتصنيع وترويج المواد المخدرة، بالإضافة إلى حيازة أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء دون ترخيص، في قضية هزت الرأي العام المصري بسبب حجمها وتداعياتها.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين بقيادة عدد من الأفراد بينهم سارة خليفة أسسوا منظمة إجرامية متخصصة في استيراد مواد خام من الخارج لتصنيع مخدرات مخلّقة، مثل مادة "إندازول كاربوكساميد" ومشتقات الفينثيل أمين بغرض الإتجار بها داخل مصر وتهريبها خارجها.
وتوزعت الأدوار بين المتهمين بين من تولى جلب المواد الخام ومن قام بتصنيعها في معمل سري داخل
عقار
سكني، بينما قام البعض الآخر بترويج المخدرات، وكشفت التحقيقات عن تفاصيل صادمة منها استخدام عبوات مكملات غذائية لتمويه المخدرات، وتسجيلات مرئية تثبت عمليات التصنيع والترويج.
وبلغ إجمالي المضبوطات أكثر من 750 كيلوغراما من المواد المخدرة والمواد الخام، إلى جانب أسلحة نارية تشمل مسدسا وبندقية خرطوش، و44 طلقة ذخيرة، وأسلحة بيضاء مثل مطاوي قرن غزال.
وأظهرت التحقيقات أدلة رقمية قوية بما في ذلك محادثات وصور تم تبادلها بين المتهمين تثبت نشاطهم الإجرامي، كما تم التحفظ على مبالغ مالية كبيرة بحوزتهم، تقدر بـ3.3 مليون جنيه مصري، 86 ألف دولار، ومبالغ أخرى بالريال السعودي والدرهم الإماراتي.
وتشمل الاتهامات أيضا تهما إضافية ضد سارة خليفة تتعلق بغسل الأموال وهتك عرض شخص بالتعاون مع آخرين داخل شقتها السكنية، في واقعة مرتبطة بالقضية الرئيسية.
وأثارت قضية "المخدرات الكبرى" ضجة واسعة في مصر نظرا لتورط شخصيات بارزة، بمن فيهم سارة خليفة وهي إعلامية ومنتجة فنية إلى جانب أفراد من خلفيات متنوعة تشمل منتجا وصاحب شركة، مقاولين، باعة، وسائقين.
بدأت القضية في أبريل عندما تلقت الجهات الأمنية معلومات عن نشاط إجرامي منظم، مما أدى إلى مداهمة كبيرة أسفرت عن ضبط المتهمين وكميات ضخمة من المواد المحظورة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
كواليس محاكمة صدام: خلاف بين القضاة على إعدامه بقضية الدجيل دون غيرها.. وقنينة ماء "اعادت اعتبار الكويت"!
05:23 | 2025-08-01
برلمانيون للسومرية: قضية المحكمة الاتحادية "سياسية" بحتة
14:35 | 2025-07-01
العراق "غاضب" من "رؤية اسرائيل الكبرى" ويطالب بموقف "حازم وفاعل"
04:18 | 2025-08-14
محكمة أرجنتينية تبطل محاكمة المتهمين بقتل مارادونا
14:03 | 2025-05-29
مصر
مخدرات
النيابة العامة
محكمة الجنايات
المخدرات
الجنايات
ثمانية
الريال
كيلوغ
خليفة
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
السومرية تنشر أسعار صرف الدولار بالأسواق المحلية
اقتصاد
29.67%
09:36 | 2025-08-23
السومرية تنشر أسعار صرف الدولار بالأسواق المحلية
09:36 | 2025-08-23
عطلة رسمية للعراقيين الخميس
محليات
27.35%
10:22 | 2025-08-24
عطلة رسمية للعراقيين الخميس
10:22 | 2025-08-24
انخفاض أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
اقتصاد
23.4%
03:45 | 2025-08-23
انخفاض أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:45 | 2025-08-23
أسعار الدولار تعاود الانخفاض في العراق اليوم
اقتصاد
19.58%
03:53 | 2025-08-24
أسعار الدولار تعاود الانخفاض في العراق اليوم
03:53 | 2025-08-24
المزيد
أحدث الحلقات
خط أحمر
عصابة ترويج الدولار المزيف في قبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ١٦ | الموسم 8
16:00 | 2025-08-24
خط أحمر
عصابة ترويج الدولار المزيف في قبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ١٦ | الموسم 8
16:00 | 2025-08-24
من الأخير
كوماندوز بافل يحرق بيت طالباني - من الأخير م٢ - حلقة ٥٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-24
من الأخير
كوماندوز بافل يحرق بيت طالباني - من الأخير م٢ - حلقة ٥٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-24
Live Talk
الإخراج وصناعة المحتوى.. ثنائية الإبداع الحديث - Live Talk - الحلقة ١٠١ | 2025
10:30 | 2025-08-24
Live Talk
الإخراج وصناعة المحتوى.. ثنائية الإبداع الحديث - Live Talk - الحلقة ١٠١ | 2025
10:30 | 2025-08-24
ناس وناس
الصدرية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-24
ناس وناس
الصدرية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-24
عشرين
احداث السليمانية.. صراع الحـ ـزب الواحد - عشرين م٤ - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-23
عشرين
احداث السليمانية.. صراع الحـ ـزب الواحد - عشرين م٤ - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-23
Biotic
الانزلاق الغضروفي - العقم - خلطات العناية بالبشرة - م٤ Biotic - الحلقة ١٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-22
Biotic
الانزلاق الغضروفي - العقم - خلطات العناية بالبشرة - م٤ Biotic - الحلقة ١٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-22
حصاد السومرية
حادثة بان نموذج مصغر لتشرين.. انفصال اجتماعي مع الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-22
حصاد السومرية
حادثة بان نموذج مصغر لتشرين.. انفصال اجتماعي مع الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-22
الهوا الك
احتياجات المواطنين: من السكن إلى الرعاية الصحية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٠ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-22
الهوا الك
احتياجات المواطنين: من السكن إلى الرعاية الصحية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٠ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-22
الأكثر مشاهدة
خط أحمر
عصابة ترويج الدولار المزيف في قبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ١٦ | الموسم 8
16:00 | 2025-08-24
خط أحمر
عصابة ترويج الدولار المزيف في قبضة الأمن - خط احمر م٨ - الحلقة ١٦ | الموسم 8
16:00 | 2025-08-24
من الأخير
كوماندوز بافل يحرق بيت طالباني - من الأخير م٢ - حلقة ٥٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-24
من الأخير
كوماندوز بافل يحرق بيت طالباني - من الأخير م٢ - حلقة ٥٢ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-24
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 24-08-2025 | 2025
13:00 | 2025-08-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-24
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٤ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-24
Live Talk
الإخراج وصناعة المحتوى.. ثنائية الإبداع الحديث - Live Talk - الحلقة ١٠١ | 2025
10:30 | 2025-08-24
Live Talk
الإخراج وصناعة المحتوى.. ثنائية الإبداع الحديث - Live Talk - الحلقة ١٠١ | 2025
10:30 | 2025-08-24
ناس وناس
الصدرية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-24
ناس وناس
الصدرية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ٩٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-08-24
عشرين
احداث السليمانية.. صراع الحـ ـزب الواحد - عشرين م٤ - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-23
عشرين
احداث السليمانية.. صراع الحـ ـزب الواحد - عشرين م٤ - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-23
Biotic
الانزلاق الغضروفي - العقم - خلطات العناية بالبشرة - م٤ Biotic - الحلقة ١٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-22
Biotic
الانزلاق الغضروفي - العقم - خلطات العناية بالبشرة - م٤ Biotic - الحلقة ١٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-22
حصاد السومرية
حادثة بان نموذج مصغر لتشرين.. انفصال اجتماعي مع الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-22
حصاد السومرية
حادثة بان نموذج مصغر لتشرين.. انفصال اجتماعي مع الدولة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-22
الهوا الك
احتياجات المواطنين: من السكن إلى الرعاية الصحية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٠ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-22
الهوا الك
احتياجات المواطنين: من السكن إلى الرعاية الصحية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٠ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-22
اخترنا لك
فرنسا ترفض "تدخل" السفير الأمريكي بشؤونها
17:43 | 2025-08-24
الشرع: سنوقع اتفاقاً مع إسرائيل بشرط
17:15 | 2025-08-24
إيران: هجوم إسرائيل على اليمن جريمة حرب
16:18 | 2025-08-24
هل سيطرت إسرائيل على جنوب سوريا.. مداهمات توثق عمليات الاحتلال (فيديو)
13:42 | 2025-08-24
الثاني عربيا.. اكثر من 21 الف عراقي زاروا تركيا في تموز الماضي
11:10 | 2025-08-24
الحوثيون بعد القصف "الإسرائيلي": عملياتنا المساندة لغزة لن تتوقف
10:16 | 2025-08-24
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.