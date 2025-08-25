بسبب المهر.. رجل يحرق زوجته حية

وذكرت صحيفة "إندبندنت" أن الشرطة في شمال الهند، أوقفت عدة أشخاص بعدما توفيت امرأة متأثرة بحروق، بسبب مطالب من زوجها وعائلته.ووفقا للشكوى المقدمة من عائلة المتوفاة بلايا (26 سنة) فقد أحرقت على يد زوجها فيبين بهاتي، في منطقة غريتير نويدا قرب العاصمة نيودلهي، بعد أن عجزت عن تقديم 40,000 دولار وسيارة فاخرة كجزء من المهر، بحسب ما أفادت به الشرطة.وأوضحت الشرطة أنها "اعتقلت زوج الضحية يوم الأحد، وأطلقت عليه النار بعدما حاول الفرار من الحجز، كما قبضت على والدته التي اتهمت بالاعتداء وتعذيب المتوفاة".والاثنين، نفذت الشرطة مزيدا من الاعتقالات، إذ أوقفت والد بهاتي البالغ من العمر 55 عاما، وشقيقه البالغ من العمر 28 عاما والمتزوج من أخت الضحية.وأوضحت الشرطة أن الشابة توفيت أثناء نقلها إلى المستشفى، وتشير الأدلة الأولية إلى أن المرأة أحرقت باستخدام مادة قابلة للاشتعال بدرجة عالية.وبحسب عائلة الزوجة المتوفاة فقد تعرضت الابنة وشقيقتها المتزوجة من شقيق بهاتي، للتعذيب بعد عجزهما عن تلبية المطالب المستمرة لعائلة زوجيهما، بتقديم المهر منذ سنة 2016.وأشارت العائلة إلى أنها قدمت لعائلة بهاتي سيارة ودراجة نارية، ومجوهرات ذهبية، لكن عائلة الزوج طلبت 40 ألف دولار وسيارة فاخرة.والتقليد الشائع في الهند، هو أن عائلة الزوجة هي التي تقدم المهر لعائلة الزوج، وليس العكس.