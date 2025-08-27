دراسة أثرية تغير واقع التاريخ.. أولى مدن العالم في أوكرانيا وليس ببلاد الرافدين

وبحسب باحثين، فإن التنقيبات الأخيرة أظهرت وجود مستوطنات ضخمة تعود إلى ثقافة كوكوتيني – تريبيلية، مؤرخة إلى نحو 4000 ، أي قبل ظهور العديد من المراكز الحضرية في بلاد .وهذه المواقع، التي وُصفت بالمدن العملاقة، امتدت على مساحات شاسعة تصل إلى 320 هكتاراً، واحتوت على تخطيطات دائرية ومناطق جماعية، فيما تراوح عدد سكانها بين 5 آلاف و15 ألف نسمة.وأكد علماء الآثار أن "ما يميز هذه المستوطنات ليس حجمها فقط، بل طبيعتها الفريدة، إذ لم يُعثر فيها على قصور أو معابد أو سجلات مكتوبة أو حتى دلائل على وجود نُخب ملكية، وهو ما يختلف عن النمط المعروف في مدن بلاد الرافدين".وبدلاً من ذلك، أظهرت المكتشفات وجود نظام جماعي وطقوس غامضة مثل الحرق المتعمد للمنازل، ما يثير تساؤلات جديدة حول طبيعة الحياة الاجتماعية والتنظيمية في تلك الحقبة.ويرى مختصون أن "غياب الهياكل الهرمية قد يشير إلى أن هذه المجتمعات عاشت على أساس المساواة، وازدهرت من دون الحاجة إلى ملوك أو أنظمة دولة مركزية".ويعتقد الباحثون أن "هذه الاكتشافات تُعيد النظر في مفهوم نشوء المدن الأولى"، مشيرين إلى أن "الحياة الحضرية لم يكن لها مهد واحد فقط، بل ظهرت بشكل مستقل في أكثر من منطقة، كل منها اتخذ مساره الخاص نحو التعقيد والتنظيم".وبذلك، فإن قصة الحضارة بحسب هذه الرؤية ليست خطاً مستقيماً، بل لوحة فسيفسائية متعددة المسارات، وقد تكون مدن أوكرانيا القديمة إحدى أقدم وأبرز خيوطها.