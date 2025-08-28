مايكروسوفت تطرد موظفين بسبب رفضهم العمل مع إسرائيل

وقال متحدث باسم " " إن قرار الفصل جاء نتيجة "انتهاكات خطيرة لسياسات الشركة ومدونة السلوك" عقب ما وصفه بـ"اقتحام مكاتب ".وكانتا ضمن سبعة أشخاص اعتقلوا الثلاثاء إثر اعتصامهم في الشركة ، بينما كان بقية المعتصمين من موظفين سابقين في "مايكروسوفت" وأشخاص من خارجها.وقالت هاتل في بيان إن "مايكروسوفت تواصل تزويد بالأدوات اللازمة لارتكاب إبادة جماعية، بينما تضلل موظفيها وتخفي عنهم هذه الحقيقة".وطالبت المجموعة، التي يشير اسمها إلى برنامج " " السحابي التابع لـ"مايكروسوفت"، بقطع العلاقات مع إسرائيل ودفع تعويضات للفلسطينيين.فيما أكد أن الشركة "تحترم حرية التعبير التي يتمتع بها الجميع في هذا البلد ما داموا يمارسونها بشكل قانوني".وكشفت تحقيقات إعلامية مشتركة أن وكالة مراقبة عسكرية إسرائيلية تستخدم برنامج "Azure" لتخزين عدد هائل من تسجيلات مكالمات الهواتف المحمولة للفلسطينيين في وقطاع غزة.وأوضح التحقيق، الذي أجرته صحيفة "الغارديان" والمجلة الإسرائيلية الفلسطينية "+972" وموقع "Local Call"، أن إسرائيل تعتمد كذلك على خدمات "مايكروسوفت" السحابية لتنفيذ عمليات مراقبة واسعة النطاق للفلسطينيين.وردت "مايكروسوفت" بأنها استعانت بمكتب المحاماة "Covington & Burling LLP" لإجراء مراجعة داخلية.واستمرت الاحتجاجات داخل الشركة على خلفية هذه العلاقات. ففي أبريل الماضي، قاطع أحد الموظفين تصريحات الرئيس التنفيذي لقسم في "مايكروسوفت" مصطفى سليمان خلال الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس الشركة، احتجاجا على تعاونها مع إسرائيل، ليتم فصله مع موظف آخر شارك في التحرك.