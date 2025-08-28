بكين تستضيف قمة ثلاثية: بوتين وشي وكيم يجتمعون في عرض عسكري

وذكر هونغ لي الصيني -في مؤتمر صحفي- أن 26 من رؤساء الدول والحكومات الأجنبية سيحضرون العرض العسكري في الثالث من سبتمبر/أيلول المقبل.وسيحضر أيضا رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو.ومن غير المتوقع حضور أي زعيم من أو الغربية الكبرى، ويرجع ذلك جزئيا إلى خلافاتهم مع بشأن الحرب في أوكرانيا.وستكون هذه أول زيارة للزعيم الكوري الشمالي إلى منذ يناير/كانون الثاني 2019، حين زارها لإجراء محادثات مع الرئيس الصيني.احتجاجات صينيةوالثلاثاء الماضي، قدمت الصين احتجاجات شديدة اللهجة إلى الجانب الياباني بعد ورود تقارير أن حثت دولا أوروبية وآسيوية على الامتناع عن حضور العرض العسكري، وفق الصينية شينخوا.وهاجم المتحدث باسم قوه جيا كون قائلا إن "وجود فهم وموقف صحيحين تجاه التاريخ كان شرطا أساسيا لعودة اليابان إلى بعد الحرب العالمية الثانية، والأساس السياسي لعلاقات اليابان مع الدول المجاورة، ومقياسا لمدى التزام اليابان بالتنمية السلمية".ومن المتوقع أن يكون عرض "يوم النصر" الذي تنظمه الصين استعراضا هائلا للقوة العسكرية المتنامية للبلاد وإظهارا للتضامن الدبلوماسي بين الصين وروسيا ودول "الجنوب العالمي".جدير بالذكر أن ملايين الصينيين قُتلوا خلال حرب طويلة مع اليابان الإمبراطورية في ثلاثينيات وأربعينيات الماضي.وبعد الهجوم الياباني على بيرل هاربر عام 1941، أصبح النزاع الصيني الياباني جزءا من الحرب العالمية الثانية وانتهى بانتهائها.