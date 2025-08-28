المناخ يقسو على دولة مجاورة للعراق ويضعها في مرمى اللهب

الصفحة الرئيسية
في سوريا.. العثور على أجهزة مراقبة وتنصت جنوب دمشق
منصةX
