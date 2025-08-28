المناخ يقسو على دولة مجاورة للعراق ويضعها في مرمى اللهب

ووفقا للباحثين من مجموعة "World Weather Attribution"، وهي فريق من العلماء يجري أبحاثا سريعة باستخدام أساليب مراجعة الأقران لتحديد تأثير تغير المناخ على الظواهر ، فإن الطقس الحار والجاف والعاصف بشكل استثنائي، الذي أدى إلى انتشار الحرائق الفوضوي في المتوسط، كان سيحدث مرة واحدة فقط كل قرن لولا تأثير تغير المناخ البشري المنشأ.ويشير الاحترار العالمي بمقدار 1.3 درجة مئوية منذ العصر ما قبل الصناعي إلى أن مثل هذه الظواهر يمكن أن تحدث الآن مرة واحدة كل 20 عاما.وأوضحت الدراسة أن الحرائق، التي أودت بحياة 20 شخصا وأجبرت 80 ألفا على النزوح، وتجاوزت مساحتها مليون هكتار، كانت أشد بنسبة 22٪ في عام 2025، الذي سجّل كأقسى الأعوام في تاريخ أوروبا من حيث حرائق الغابات.واندلعت مئات الحرائق في شرق البحر المتوسط خلال شهري يونيو ويوليو نتيجة درجات حرارة تجاوزت 40 درجة مئوية، وظروف جفاف قاسية، ورياح قوية.كيبينغ، الباحث في البيئية بالكلية الملكية في : "تشير دراستنا إلى أن تغير المناخ أدى إلى ظروف أكثر سخونة وجفافا بشكل واضح. اليوم، مع ارتفاع الحرارة بمقدار 1.3 درجة مئوية، نشهد سلوكيات جديدة للحرائق تدفع فرق الإطفاء إلى أقصى حدودها، لكننا نتجه نحو ارتفاع يصل إلى 3 درجات مئوية خلال هذا إذا لم تسرع الدول خطواتها للابتعاد عن الوقود الأحفوري".