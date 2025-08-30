الآن.. انفجار سيارة يهز تل أبيب

وأوضحت الشرطة أن خط الطوارئ 100 تلقى بلاغًا عن انفجار السيارة في ، حيث هرعت قوات كبيرة إلى المكان.وذكرت " " أنه "كان هناك دمار كبير في المكان عند وصولنا، مشيرة إلى أن المدنيين هرعوا نحو المصابين الذين كانوا يجلسون خارج السيارة المشتعلة. قدّمنا لهم على الفور علاجًا منقذًا للحياة، شمل تضميد الجروح ووقف النزيف، ثم نقلناهم بسرعة إلى المستشفى".وكشف التحقيق الأولي أنّ أربعة أشخاص أصيبوا بدرجات متفاوتة، ونقلتهم فرق الإسعاف لتلقي العلاج.كما أعلنت الشرطة أنها ألقت القبض على مشتبه به من سكان يافا بالقرب من موقع الانفجار، مؤكدة أنّ قواتها تواصل العمل في الموقع والبحث عن مشتبهين إضافيين، وأن خلفية الحادث جنائية.