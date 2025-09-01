القبض على بوسي لنشرها فيديوهات خادشة للحياء

وأوضحت في بيان أنه "تم ضبط الراقصة بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، وبحوزتها هاتف محمول، وبفحصه فنياً تبين احتواؤه على دلائل تؤكد على نشاطها الإجرامي، وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".وكانت " " احتفلت في شهر تموز الماضي بعيد ميلادها الـ 25، وسط حالة من الجدل والتساؤلات ليعلق متابعون بالقول: "هذا ليس حقيقيا"، ما دفعها إلى نشر صورة البطاقة الشخصية الخاصة بها لتؤكد صدق قولها.