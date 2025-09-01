الصفحة الرئيسية
القبض على بوسي لنشرها فيديوهات خادشة للحياء
دوليات
2025-09-01 | 11:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
293 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
أعلنت
وزارة الداخلية
المصرية، القبض على الراقصة ياسمين سامي المعروفة بـ "بوسي"، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة.
وأوضحت
وزارة الداخلية
في بيان أنه "تم ضبط الراقصة بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، وبحوزتها هاتف محمول، وبفحصه فنياً تبين احتواؤه على دلائل تؤكد على نشاطها الإجرامي، وبمواجهتها اعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".
وكانت "
بوسي
" احتفلت في شهر تموز الماضي بعيد ميلادها الـ 25، وسط حالة من الجدل والتساؤلات ليعلق متابعون بالقول: "هذا ليس حقيقيا"، ما دفعها إلى نشر صورة البطاقة الشخصية الخاصة بها لتؤكد صدق قولها.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
القبض على البلوغر هاجر سليم لنشرها فيديوهات "خادشة"
04:04 | 2025-08-29
بعد فيديوهات خادشة للحياء وغسيل الأموال.. "سوزي" تواجه تهمة شديدة الخطورة
08:01 | 2025-08-24
مصر.. القبض على راقصة شهيرة بتهمة نشر مقاطع خادشة
11:23 | 2025-08-20
النيابة المصرية تحسم الجدل بقضية بوسي شلبي وورثة محمود عبد العزيز
05:11 | 2025-07-19
راقصة
القبض
وزارة الداخلية
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
البط
بوسي
سومر
مالي
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
خبر سار لجميع المتقاعدين
محليات
49.61%
12:21 | 2025-08-31
خبر سار لجميع المتقاعدين
12:21 | 2025-08-31
ترامب يثير الجدل بمنشور غامض: “شيء كبير قادم.. العالم سوف يفهم قريباً"
دوليات
21.75%
08:25 | 2025-08-31
ترامب يثير الجدل بمنشور غامض: “شيء كبير قادم.. العالم سوف يفهم قريباً"
08:25 | 2025-08-31
في أسعار جديدة.. الدولار يرتفع مجددا امام الدينار
اقتصاد
14.98%
09:57 | 2025-08-31
في أسعار جديدة.. الدولار يرتفع مجددا امام الدينار
09:57 | 2025-08-31
بعد "حادثة بان".. محاولة انتحار طبيبة في بغداد
أمن
13.67%
02:02 | 2025-08-31
بعد "حادثة بان".. محاولة انتحار طبيبة في بغداد
02:02 | 2025-08-31
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-01
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 01-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-01
Live Talk
كيفية النهوض برياضة السيارات - Live Talk - الحلقة ١٠٧ | 2025
10:30 | 2025-09-01
Live Talk
كيفية النهوض برياضة السيارات - Live Talk - الحلقة ١٠٧ | 2025
10:30 | 2025-09-01
ناس وناس
منطقة بغداد الجديدة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-01
ناس وناس
منطقة بغداد الجديدة - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٠٥ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-01
خط أحمر
جريـ.مة قـ. تل في منطقة الامين - خط احمر م٨ - الحلقة ١٧ | الموسم 8
16:00 | 2025-08-31
خط أحمر
جريـ.مة قـ. تل في منطقة الامين - خط احمر م٨ - الحلقة ١٧ | الموسم 8
16:00 | 2025-08-31
من الأخير
أحمد البشير يكشف: لماذا التغيير قادم؟ - من الأخير م٢ - حلقة ٥٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-31
من الأخير
أحمد البشير يكشف: لماذا التغيير قادم؟ - من الأخير م٢ - حلقة ٥٥ | الموسم 2
14:00 | 2025-08-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ آب ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-08-31
عشرين
ما قبل الانتخابات .. خلافات تمهد لصراعات! - عشرين م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-30
عشرين
ما قبل الانتخابات .. خلافات تمهد لصراعات! - عشرين م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
16:30 | 2025-08-30
Biotic
سكري الاطفال - ارتفاع الكولسترول - اكتئاب ما بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ١٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-29
Biotic
سكري الاطفال - ارتفاع الكولسترول - اكتئاب ما بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ١٧ | الموسم 4
15:00 | 2025-08-29
حصاد السومرية
البرلمان يزيد تشويه صورته بتشريعات ميتة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢١ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-29
حصاد السومرية
البرلمان يزيد تشويه صورته بتشريعات ميتة - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢١ | الموسم 2
13:30 | 2025-08-29
الهوا الك
تاجر م.درات وأعضـ.اء بشـرية يُعنّف أولاده - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢١ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-29
الهوا الك
تاجر م.درات وأعضـ.اء بشـرية يُعنّف أولاده - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢١ | الموسم 10
10:30 | 2025-08-29
اخترنا لك
مقابل اتفاق.. إيران تعلن استعدادها لخفض تخصيب اليورانيوم
15:17 | 2025-09-01
زعيم المعارضة الإسرائيلية يحذر: فوز نتنياهو نهاية الصهيونية
14:30 | 2025-09-01
طبيعة انفجار حلب
13:31 | 2025-09-01
اتهام دولي لإسرائيل: ترتكب إبادة جماعية في غزة
13:29 | 2025-09-01
ثلاث دول تدعو الأمم المتحدة لمنع فرض عقوبات على إيران
13:11 | 2025-09-01
بريطانيا تطالب بوقف فوري للعملية العسكرية الإسرائيلية بغزة
13:09 | 2025-09-01
