زعيم المعارضة الإسرائيلية يحذر: فوز نتنياهو نهاية الصهيونية

وقال لابيد في مؤتمر لحزب " ": "نحن أمام الفرصة الأخيرة لإنقاذ الدولة. إذا لم نتحرك الآن، فلن يتبقى شيء لإنقاذه بعد عامين، وستُغلق نافذة الفرصة".وشدد على ضرورة "إقرار دستور لإسرائيل، إلى جانب مواجهة الفساد وتعزيز حماية الشرطة والمحاكم"، مؤكدا أن "هذه الخطوات باتت ملحة للحفاظ على وجود ".وفي وقت سابق، دعا لابيد الحكومة الإسرائيلية إلى الاعتذار عن موت الأطفال في ، معتبرا أن "ذلك يصب في مصلحة إسرائيل الدولية"، وأكد لابيد إن هناك خطة وافقت عليها حماس لكن الحكومة تتلاعب والمختطفون يموتون، رافضا اقتراح تشكيل حكومة جديدة.