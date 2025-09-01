مقابل اتفاق.. إيران تعلن استعدادها لخفض تخصيب اليورانيوم

أبدت استعدادها لخفض مستوى تخصيب اليورانيوم مقابل عقد صفقة تضمن لها الحق في الاستفادة من التخصيب محليا.





وتساءل بقائي: "لماذا تصر على إلغاء حق إيران في التخصيب إذا كانت قدرتها على القيام بهذا التخصيب قد دمرت من خلال الهجمات المشتركة الأميركية الإسرائيلية، كما ادعى (الرئيس الأميركي) ".



واعتبر أن "ستستعيد حق الفيتو في بعد إعادة فرض العقوبات الأممية بناء على طلب أوروبا خلال أقل من 30 يوما، بما في ذلك استمرار العقوبات". وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بقائي، في حديث نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن " مستعدة لخفض مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 3.67 بالمئة، وهو المستوى المحدد في الاتفاق النووي القديم، شريطة التوصل إلى اتفاق عام يحافظ على حق في التخصيب محليا".وتساءل بقائي: "لماذا تصر على إلغاء حق إيران في التخصيب إذا كانت قدرتها على القيام بهذا التخصيب قد دمرت من خلال الهجمات المشتركة الأميركية الإسرائيلية، كما ادعى (الرئيس الأميركي) ".واعتبر أن "ستستعيد حق الفيتو في بعد إعادة فرض العقوبات الأممية بناء على طلب أوروبا خلال أقل من 30 يوما، بما في ذلك استمرار العقوبات".

وكانت دول الترويكا الأوروبية، وألمانيا وبريطانيا، قد أبلغت ، الخميس الماضي، بأنها تنوي استخدام حقها في إعادة فرض العقوبات الأممية في نهاية سبتمبر ما لم تستوفِ إيران ثلاثة شروط، هي عودة مفتشي الأمم المتحدة إلى المواقع النووية الإيرانية التي تم قصفها، وتسليم تفاصيل مكان مخزونها من اليورانيوم المخصب عالي التخصيب الذي يبلغ وزنه 400 كغ، والموافقة على فتح محادثات مع أميركا حول مستقبل برنامجها النووي.