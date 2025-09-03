سوريا.. قوات إسرائيلية تتوغل في بلدة بريف القنيطرة وتعتقل 7 شبان

وتشهد مناطق جنوب وجنوب غربي توغلات إسرائيلية متكررة واعتداءات على سكان القرى والبلدات وسجلت الأشهر السابقة عمليات اعتقال طالت العديد من الأشخاص.ويوم 29 اغسطس الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعتقل عددا من "المشتبه بتورطهم في ترويج نشاطات إرهابية ضد قواته"، في سلسلة عمليات ليلية في منطقة جنوب سوريا.وفي ذلك اليوم حلّق الطيران الإسرائيلي في سماء محافظتي القنيطرة ودرعا جنوبي البلاد بالتزامن مع توغل آليات عسكرية في مناطق بريف القنيطرة ومداهمة أحد المنازل وتفتيشه.