روسيا توجه اتهاما لدول أوروبية وأمريكا يخص النووي الإيراني

وقال أوليانوف بحسب وكالة "برس تي في" الإيرانية إن " وخاصة "الترويكا الأوروبية" قامت بتسييس هذه القضية (البرنامج النووي الإيراني) وتتخذ خطوات منتظمة تؤدي إلى تفاقم الوضع".وعقدت والولايات المتحدة خمس جولات من المفاوضات غير المباشرة بشأن البرنامج النووي الإيراني، بوساطة ، وكان من المفترض أن تعقد الجولة السادسة في 15 يونيو، لكن اندلاع الصراع العسكري بين إيران وإسرائيل حال دون ذلك.وكانت الذريعة الرئيسية للعمل العسكري ضد إيران هي اتهام وإسرائيل والولايات المتحدة لإيران بتطوير برنامج نووي عسكري سري، ولذلك خلال الصراع، كان الهدف الرئيسي هو المنشآت النووية الإيرانية، التي تعرضت لغارات جوية شنتها ، ثم الولايات المتحدة.وخلال الشهرين الماضيين، كثّفت إيران اتصالاتها مع "الترويكا الأوروبية" (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) لإبرام اتفاق نووي جديد.وأبلغت وفرنسا وألمانيا في 28 أغسطس بإطلاق آلية لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، التي رُفعت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.