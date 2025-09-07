حماس تعلن استعدادها للجلوس إلى طاولة المفاوضات

أعلنت حركة حماس، الأحد، استعدادها للجلوس فورا إلى طاولة المفاوضات.



وقالت حماس "وصلتنا عبر الوسطاء أفكار من الطرف الأمريكي للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار".

واعربت عن ترحيبها بأي "تحرك يساعد الجهود المبذولة لوقف العدوان"، مضيفة "جاهزون للجلوس فورا إلى طاولة المفاوضات لبحث إطلاق سراح كل الأسرى مقابل إعلان واضح بإنهاء الحرب".

وتابعت "ينبغي تقديم ضمانة بالتزام العدو علنا وصراحة بما سيتم الاتفاق عليه حتى لا تتكرر التجارب السابقة"، مضيفة "الحركة باتصال مستمر مع الوسطاء لتطوير الأفكار المقدمة من الجانب الأمريكي لاتفاق شامل يحقق متطلبات شعبنا".

وكان الرئيس الأمريكي طالب، الأحد، بإطلاق سراح الأسرى وعودتهم من إلى ديارهم، محذرا حماس بشأن تبعات عدم قبول صفقة، مشيرا الى أن هذا تحذيره الأخير.