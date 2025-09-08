وزارة الصحة اللبنانية: 5 ضحايا و5 جرحى إثر غارات إسرائيلية

أعلنت ، اليوم الاثنين، وقوع 5 ضحايا إثر غارات إسرائيلية شرقي .

وذكرت الوزارة أنها سجلت "5 شهداء و5 جرحى في غارات إسرائيلية على البقاع ومحيط مدينة الهرمل شرقي البلاد".

وأشارت إلى توجه فرق الإسعاف إلى مكان الغارات.

