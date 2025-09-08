من موقع "هجوم القدس".. نتنياهو يتوعد غزة وإيران

وقال نتنياهو خلال زيارته لموقع الهجوم: "نلاحق القرى التي خرج منها الإرهابيون. هذه الجرائم لا تضعف عزيمتتنا، بل تعزز قدرتنا على إكمال المهام في ، والضفة الغربية، وإيران التي تدعمهم جميعا".وتابع: "نخوض حربا شرسة ضد الإرهاب على عدة جبهات. أود أن أتقدم بالتعازي لعائلات القتلى والجرحى. تجري حاليا ملاحقة وحصار القرى التي خرج منها الإرهابيون".وقال مكتب نتنياهو، في وقت سابق، إن يجري تقييما للوضع مع رؤساء في أعقاب هجوم .وفي وقت سابق من الإثنين، وقع هجوم عند مدخل حي راموت في القدس حيث أطلق مهاجمان النار على محطة للحافلات، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 14 آخرين، من بينهم 7 جروحهم خطيرة.وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته "تبحث عن مشتبه بهم" في منطقة الهجوم، كما حاصرت قرى فلسطينية في منطقة رام الله في المحتلة.