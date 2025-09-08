"اعذر من انذر".. نتنياهو يدعو سكان غزة إلى مغادرتها فوراً بعد هجوم القدس

وقال نتنياهو من قيادة عن تدمير 50 برجا في خلال يومين، "هذه مجرد البداية".وأضاف "تعليماتي هي محاربة أوكار (الإرهاب) بقوة. لقد قضينا بالفعل على أوكار (الإرهاب) في مخيمات اللاجئين، في ثلاث منها".وأضاف: "ببساطة، قمنا بإجلاء السكان من هناك ودمرنا جميع البنى التحتية (للإرهاب) - وتعليماتي هي أن نفعل الشيء نفسه في تلك الأوكار".وأردف نتنياهو: "أنا الآن في قيادة سلاح الجو. لقد وعدتكم قبل أيام قليلة بأننا سندمر أبراج (الإرهاب) في غزة، وهذا بالضبط ما نفعله".وأردف: "أسقطنا خلال يومين 50 برجا، وهذا مجرد بداية للعملية القوية للعملية البرية داخل مدينة غزة. أقول للسكان: لقد أُعذر من أنذر، اخرجوا من هناك!".