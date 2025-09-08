قرار أمريكي بإنهاء العمل بمذكرات تفاهم مع الدول الأوروبية

ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" نقلا عن مسؤولين أوروبيين أن أبلغت بإنهاء سريان العمل بمذكرات التفاهم في مجال "مكافحة التضليل الإعلامي من دول ثالثة".

وأضافت الصحيفة: "تلقت إخطارا من بإنهاء مذكرات التفاهم في مجال "مكافحة التضليل الإعلامي".

وأشارت إلى أن " تنهي مذكرات التفاهم التي تم توقيعها في عهد إدارة بايدن، والتي كانت تهدف إلى إنشاء نهج موحد لتحديد وكشف المعلومات المضللة التي تنشرها الحكومات الأجنبية".