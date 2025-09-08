كشف تفاصيل مقترح ترامب بشأن قطاع غزة

وأضافت "القناة 12" نقلا عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى مطلع على التفاصيل، أن "وزير الشؤون الاستراتيجية قد التقى اليوم في مع المبعوث ستيف ويتكوف وصهر الرئيس ".وأكدت أن الاجتماع ناقش المقترح الأمريكي لصفقة تبادل الأسرى وإنهاء الحرب في ، بالإضافة إلى الخطة الأمريكية لليوم التالي للحرب في القطاع.وأشارت إلى تفاصيل إضافية عن العرض الأمريكي للصفقة، حيث قال المراسل : " ستنسحب بشكل كامل من قطاع غزة رهنا بقدرة الحكومة الجديدة في غزة على فرض الأمن".هذا وذكرت "القناة 13" أن إسرائيل والولايات المتحدة تقدران أن حماس سترفض اقتراح ترامب الجديد لأنه لا يضمن إنهاء الحربكما لفتت إلى أن "إسرائيل مستعدة لإطلاق سراح أسرى أمنيين تسببوا في قتل إسرائيليين والانسحاب من قطاع غزة لكنها تصر على وجودها في محيط القطاع ونزع سلاح حماس ونفي قادتها".من جانبه، ذكر موقع "أكسيوس" عن مصادر مطلعة أن الاقتراح الأمريكي لصفقة للإفراج عن جميع الرهائن وإنهاء الحرب في غزة يتضمن بندا يناقش كيفية انسحاب قوات من غزة.وأشار المصدر إلى أنه وفقا لهذا البند: "سيتم إجراء انسحاب إسرائيلي كامل (بدون استثناءات، بما في ذلك من المحيط)، رهنا بقدرة الحكومة الجديدة في غزة على إرساء الأمن".وحسب المصدر نفسه، فإن إسرائيل راضية عن هذا البند لأنه لا يفرض انسحابا إسرائيليا كاملا وفوريا وغير مشروط من غزة.وختم المصدر أن "حماس تتحفظ على مسالة الانسحاب وتراها غير واضحة وتصفها بفخ يمنح إسرائيل حق النقض على توقيت الانسحاب أو هيكل آلية الحكم الجديدة في غزة في اليوم التالي للحرب".