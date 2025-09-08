فرنسا.. بايرو سيقدم استقالته صباح الثلاثاء

وغادر ، فيما سيقدم استقالته إلى صباح الثلاثاء.وصرح بايرو للنواب أن لديهم "سلطة إسقاط الحكومة"، ولكن ليس "محو الواقع".وذكر قصر الإليزيه في بيان أن الرئيس سينظر في تعيين رئيس وزراء جديد خلال الأيام المقبلة، بعد أن صوت البرلمان لصالح سحب الثقة من الحكومة الحالية.وأضاف البيان: "سيستقبل ماكرون غدا فرانسوا بايرو لقبول استقالة حكومته، كما سيعين رئيس الجمهورية رئيس وزراء جديدا خلال الأيام المقبلة".وسقطت الحكومة الفرنسية، بقيادة فرانسوا بايرو في تصويت الثقة بموافقة 364 صوتا مقابل 194 عضوا، حسبما أعلن .