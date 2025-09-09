زوج كريستين كابوت يكشف كواليس ما قبل "فضيحة كولدبلاي"

وفي بيان رسمي أوضح أندرو، الرئيس التنفيذي لشركة Privateer Rum، أن الانفصال بينه وبين كريستين كان "خاصًّا ووديًّا" وسبق الحادثة التي أثارت ضجة كبيرة على الإنترنت.وقال المتحدث باسمه لمجلة "People": "قرار الطلاق كان اتُّخذ قبل ذلك الحفل، والآن بعد أن أصبح الأمر علنيًّا، يأمل أندرو أن يتوقف الجدل ويحترم الجميع خصوصية العائلة".وبحسب سجلات الملكية التي نشرتها صحيفة "The Post"، فإن كريستين وأندرو كانا يعيشان معًا في منزل في راي، نيو ، منذ عام 2023.كما ظهرت كريستين في صورة نُشرت عبر في مايو 2024، وهي ترتدي خاتم زواج وتقف مبتسمة بجانب أندرو وطفلين.لكن وثائق المحكمة التي حصلت عليها "ديلي ميل" أظهرت أن كريستين تقدمت رسميًّا بطلب الطلاق في الـ13 من اب بمحكمة في ، نيو هامبشاير.وقالت جوليا كابوت، الزوجة السابقة الثانية لأندرو، إن الأخير أكد لها أن انفصاله عن كريستين حدث قبل ظهور فيديو " " الذي أثار الجدل.وأضافت في حديث لمجلة People: "أرسلت رسالة لأندرو بعد انتشار الفيديو، ورد عليّ قائلًا: حياتها لا تخصني، وأوضح أنهما كانا في طور الانفصال".وعن رأيها في زوجها السابق، قالت جوليا: "أندرو ليس شخصًا لطيفًا، ولهذا السبب بعد الحادثة، تلقيت الكثير من الرسائل بكلمة كارما، وكأن الناس رأوا في ما حدث له نوعًا من العدل".وتابعت: "شخصيًّا، لا أعتقد أنه تأثر فعليًّا، ولا أظن أن مشاعره تأثرت، ربما يشعر بالحرج فقط، إن شعر به أصلًا".يُذكر أن كريستين (52 عامًا) وآندي بايرون (50 عامًا) قدما استقالتهما من شركة Astronomer عقب تداول الفيديو الذي ظهر فيه الاثنان في عناق وقبلة حميمية خلال حفل فرقة Coldplay في ، وهو ما التقطته كاميرا Jumbotron وتسبب بجدل واسع.