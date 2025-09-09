زوج كريستين كابوت يكشف كواليس ما قبل "فضيحة كولدبلاي"

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
تل الراهب
من
12:00 PM
الى
12:45 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
فرنسا.. بايرو سيقدم استقالته صباح الثلاثاء
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-540046-638930038387969870.webp
زوج كريستين كابوت يكشف كواليس ما قبل "فضيحة كولدبلاي"
دوليات
2025-09-09 | 04:35
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
183 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
كشف أندرو كابوت، زوج كريستين كابوت المديرة التنفيذية السابقة للموارد البشرية في شركة Astronomer، أن علاقتهما كانت انتهت فعليًّا قبل انتشار مقطع الفيديو الذي يظهرها وهي تتغزّل بالرئيس التنفيذي السابق للشركة، آندي بايرون، خلال حفل لفرقة Coldplay في تموز الماضي.
وفي بيان رسمي أوضح أندرو، الرئيس التنفيذي لشركة Privateer Rum، أن الانفصال بينه وبين كريستين كان "خاصًّا ووديًّا" وسبق الحادثة التي أثارت ضجة كبيرة على الإنترنت.
وقال المتحدث باسمه لمجلة "People": "قرار الطلاق كان اتُّخذ قبل ذلك الحفل، والآن بعد أن أصبح الأمر علنيًّا، يأمل أندرو أن يتوقف الجدل ويحترم الجميع خصوصية العائلة".
وبحسب سجلات الملكية التي نشرتها صحيفة "The Post"، فإن كريستين وأندرو كانا يعيشان معًا في منزل في راي، نيو
هامبشاير
، منذ عام 2023.
كما ظهرت كريستين في صورة نُشرت عبر
فيسبوك
في مايو 2024، وهي ترتدي خاتم زواج وتقف مبتسمة بجانب أندرو وطفلين.
لكن وثائق المحكمة التي حصلت عليها "ديلي ميل" أظهرت أن كريستين تقدمت رسميًّا بطلب الطلاق في الـ13 من اب بمحكمة في
بورتسموث
، نيو هامبشاير.
وقالت جوليا كابوت، الزوجة السابقة الثانية لأندرو، إن الأخير أكد لها أن انفصاله عن كريستين حدث قبل ظهور فيديو "
قبلة
كولدبلاي
" الذي أثار الجدل.
وأضافت في حديث لمجلة People: "أرسلت رسالة لأندرو بعد انتشار الفيديو، ورد عليّ قائلًا: حياتها لا تخصني، وأوضح أنهما كانا في طور الانفصال".
وعن رأيها في زوجها السابق، قالت جوليا: "أندرو ليس شخصًا لطيفًا، ولهذا السبب بعد الحادثة، تلقيت الكثير من الرسائل بكلمة كارما، وكأن الناس رأوا في ما حدث له نوعًا من العدل".
وتابعت: "شخصيًّا، لا أعتقد أنه تأثر فعليًّا، ولا أظن أن مشاعره تأثرت، ربما يشعر بالحرج فقط، إن شعر به أصلًا".
يُذكر أن كريستين (52 عامًا) وآندي بايرون (50 عامًا) قدما استقالتهما من شركة Astronomer عقب تداول الفيديو الذي ظهر فيه الاثنان في عناق وقبلة حميمية خلال حفل فرقة Coldplay في
بوسطن
، وهو ما التقطته كاميرا Jumbotron وتسبب بجدل واسع.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
استقالة كريستين كابوت بعد فيديو الفضيحة
06:34 | 2025-07-25
لحظة رومانسية تتحول إلى فضيحة على الهواء في حفل "كولدبلاي".. فيديو
04:26 | 2025-07-18
إيران تكشف كواليس جديدة بشأن الحرب مع "إسرائيل"
14:33 | 2025-07-27
فضيحة "الرقم 30": ريال مدريد متهم بالتحايل على القانون ومهدد بخسارة نقاط أوساسونا!
04:16 | 2025-08-20
زوج كريستين
الفضيحة
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
كولدبلاي
بورتسموث
هامبشاير
فيسبوك
التنف
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
اول موقف إيراني رسمي بشأن "اختفاء امير موسوي" في مصر: دخل بجواز عراقي
سياسة
31.34%
05:10 | 2025-09-08
اول موقف إيراني رسمي بشأن "اختفاء امير موسوي" في مصر: دخل بجواز عراقي
05:10 | 2025-09-08
قائمة صباحية لأسعار صرف الدولار في بورصات العراق
اقتصاد
29.79%
04:30 | 2025-09-08
قائمة صباحية لأسعار صرف الدولار في بورصات العراق
04:30 | 2025-09-08
الدولار يحلق من جديد امام الدينار
اقتصاد
19.88%
03:52 | 2025-09-09
الدولار يحلق من جديد امام الدينار
03:52 | 2025-09-09
نصف نهائي كأس الخليج.. منتخبنا الشبابي يخسر أمام السعودية
رياضة
18.99%
10:59 | 2025-09-07
نصف نهائي كأس الخليج.. منتخبنا الشبابي يخسر أمام السعودية
10:59 | 2025-09-07
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١١ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-09
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١١ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-09
من الأخير
آلية الزناد.. تدفع فصـ ائل المحور لوحدة النار - من الأخير م٢ - حلقة ٦٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-08
من الأخير
آلية الزناد.. تدفع فصـ ائل المحور لوحدة النار - من الأخير م٢ - حلقة ٦٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-08
منتدى سومر
اعرف واطلب 8-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-08
منتدى سومر
اعرف واطلب 8-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-08
Live Talk
عمل المرأة وتأثيرة على حياة الابناء - Live Talk - الحلقة ١١٢ | 2025
10:30 | 2025-09-08
Live Talk
عمل المرأة وتأثيرة على حياة الابناء - Live Talk - الحلقة ١١٢ | 2025
10:30 | 2025-09-08
صباحكم أحلى مع سلمى
الكابوس 8-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-08
صباحكم أحلى مع سلمى
الكابوس 8-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-08
طل الصباح
الأبراج - شي لفت انتباهي 8-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-08
طل الصباح
الأبراج - شي لفت انتباهي 8-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-08
خط أحمر
جر.يمة قــ.تل بسبب منبه سيارة - خط احمر م٨ - الحلقة ١٨ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-07
خط أحمر
جر.يمة قــ.تل بسبب منبه سيارة - خط احمر م٨ - الحلقة ١٨ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-07
جات بالليل
30 ثانية 7-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-07
جات بالليل
30 ثانية 7-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-07
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١١ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-09
ناس وناس
شارع الجمهورية بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١١١ | الموسم 8
05:00 | 2025-09-09
من الأخير
آلية الزناد.. تدفع فصـ ائل المحور لوحدة النار - من الأخير م٢ - حلقة ٦٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-08
من الأخير
آلية الزناد.. تدفع فصـ ائل المحور لوحدة النار - من الأخير م٢ - حلقة ٦٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-09-08
منتدى سومر
اعرف واطلب 8-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-08
منتدى سومر
اعرف واطلب 8-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-08
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ أيلول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-09-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-08
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 08-09-2025 | 2025
12:30 | 2025-09-08
Live Talk
عمل المرأة وتأثيرة على حياة الابناء - Live Talk - الحلقة ١١٢ | 2025
10:30 | 2025-09-08
Live Talk
عمل المرأة وتأثيرة على حياة الابناء - Live Talk - الحلقة ١١٢ | 2025
10:30 | 2025-09-08
صباحكم أحلى مع سلمى
الكابوس 8-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-08
صباحكم أحلى مع سلمى
الكابوس 8-9-2025 | 2025
02:30 | 2025-09-08
طل الصباح
الأبراج - شي لفت انتباهي 8-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-08
طل الصباح
الأبراج - شي لفت انتباهي 8-9-2025 | 2025
00:30 | 2025-09-08
خط أحمر
جر.يمة قــ.تل بسبب منبه سيارة - خط احمر م٨ - الحلقة ١٨ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-07
خط أحمر
جر.يمة قــ.تل بسبب منبه سيارة - خط احمر م٨ - الحلقة ١٨ | الموسم 8
16:00 | 2025-09-07
جات بالليل
30 ثانية 7-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-07
جات بالليل
30 ثانية 7-9-2025 | 2025
13:00 | 2025-09-07
اخترنا لك
قطر تعلق على العملية الاسرائيلية ضد قادة حماس في الدوحة
09:27 | 2025-09-09
"اعلام اسرائيلي" يعلن اغتيال القيادي بحماس خليل الحية في الغارة بالدوحة
09:20 | 2025-09-09
"الجيش الاسرائيلي": استهدفنا قيادة الصف الأول لحركة حماس بضربة دقيقة في قطر - عاجل
09:14 | 2025-09-09
حماس: استهداف وفد الحركة المفاوض أثناء اجتماعه في الدوحة - عاجل
09:12 | 2025-09-09
دوي انفجارات وتصاعد دخان في الدوحة
08:57 | 2025-09-09
الحكومة الإيرانية: قرار الخروج من معاهدة الانتشار النووي بيد السيد الخامنئي
07:40 | 2025-09-09
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.