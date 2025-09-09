Alsumaria Tv
زوج كريستين كابوت يكشف كواليس ما قبل "فضيحة كولدبلاي"

دوليات

2025-09-09 | 04:35
زوج كريستين كابوت يكشف كواليس ما قبل &quot;فضيحة كولدبلاي&quot;
السومرية نيوز – دولي
كشف أندرو كابوت، زوج كريستين كابوت المديرة التنفيذية السابقة للموارد البشرية في شركة Astronomer، أن علاقتهما كانت انتهت فعليًّا قبل انتشار مقطع الفيديو الذي يظهرها وهي تتغزّل بالرئيس التنفيذي السابق للشركة، آندي بايرون، خلال حفل لفرقة Coldplay في تموز الماضي.

وفي بيان رسمي أوضح أندرو، الرئيس التنفيذي لشركة Privateer Rum، أن الانفصال بينه وبين كريستين كان "خاصًّا ووديًّا" وسبق الحادثة التي أثارت ضجة كبيرة على الإنترنت.
وقال المتحدث باسمه لمجلة "People": "قرار الطلاق كان اتُّخذ قبل ذلك الحفل، والآن بعد أن أصبح الأمر علنيًّا، يأمل أندرو أن يتوقف الجدل ويحترم الجميع خصوصية العائلة".
وبحسب سجلات الملكية التي نشرتها صحيفة "The Post"، فإن كريستين وأندرو كانا يعيشان معًا في منزل في راي، نيو هامبشاير، منذ عام 2023.
كما ظهرت كريستين في صورة نُشرت عبر فيسبوك في مايو 2024، وهي ترتدي خاتم زواج وتقف مبتسمة بجانب أندرو وطفلين.
لكن وثائق المحكمة التي حصلت عليها "ديلي ميل" أظهرت أن كريستين تقدمت رسميًّا بطلب الطلاق في الـ13 من اب بمحكمة في بورتسموث، نيو هامبشاير.
وقالت جوليا كابوت، الزوجة السابقة الثانية لأندرو، إن الأخير أكد لها أن انفصاله عن كريستين حدث قبل ظهور فيديو "قبلة كولدبلاي" الذي أثار الجدل.
وأضافت في حديث لمجلة People: "أرسلت رسالة لأندرو بعد انتشار الفيديو، ورد عليّ قائلًا: حياتها لا تخصني، وأوضح أنهما كانا في طور الانفصال".
وعن رأيها في زوجها السابق، قالت جوليا: "أندرو ليس شخصًا لطيفًا، ولهذا السبب بعد الحادثة، تلقيت الكثير من الرسائل بكلمة كارما، وكأن الناس رأوا في ما حدث له نوعًا من العدل".
وتابعت: "شخصيًّا، لا أعتقد أنه تأثر فعليًّا، ولا أظن أن مشاعره تأثرت، ربما يشعر بالحرج فقط، إن شعر به أصلًا".
يُذكر أن كريستين (52 عامًا) وآندي بايرون (50 عامًا) قدما استقالتهما من شركة Astronomer عقب تداول الفيديو الذي ظهر فيه الاثنان في عناق وقبلة حميمية خلال حفل فرقة Coldplay في بوسطن، وهو ما التقطته كاميرا Jumbotron وتسبب بجدل واسع.
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
اخترنا لك
قطر تعلق على العملية الاسرائيلية ضد قادة حماس في الدوحة
09:27 | 2025-09-09
"اعلام اسرائيلي" يعلن اغتيال القيادي بحماس خليل الحية في الغارة بالدوحة
09:20 | 2025-09-09
"الجيش الاسرائيلي": استهدفنا قيادة الصف الأول لحركة حماس بضربة دقيقة في قطر - عاجل
09:14 | 2025-09-09
حماس: استهداف وفد الحركة المفاوض أثناء اجتماعه في الدوحة - عاجل
09:12 | 2025-09-09
دوي انفجارات وتصاعد دخان في الدوحة
08:57 | 2025-09-09
الحكومة الإيرانية: قرار الخروج من معاهدة الانتشار النووي بيد السيد الخامنئي
07:40 | 2025-09-09

