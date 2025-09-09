الحكومة الإيرانية: قرار الخروج من معاهدة الانتشار النووي بيد السيد الخامنئي

وأضافت مهاجراني في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أنه في أوائل شهر أيار/ مايو الماضي، تم نقل وثيقتين كانتا متاحتين للمفتشين من منشأة فوردو النووية إلى فيينا، وبعد تقديم اعتراض رسمي مكتوب من ، تم إلغاء تصاريح هذين المفتشين وإنهاء تعاونهما مع إيران.وأكدت المتحدثة أن التعاون بين إيران والوكالة الذرية مستمر ضمن إطار القانون الجديد الذي أقره ، مشيرة إلى أن إيران تمنع الوصول إلى بعض مواقع اليورانيوم؛ ما يحول دون وصول المفتشين إليها.وشددت مهاجراني على أن مختلف السلطات الإيرانية تتابع الموضوع، لكن التلخيص النهائي والقرار النهائي حول أي خروج من المعاهدة سيكون متوافقاً مع توجيهات .وأوضحت أن "بعض مواقع اليورانيوم في البلاد غير متاحة للمفتشين الدوليين"، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تتماشى مع القانون الجديد الذي أقره البرلمان.وفي سياق متصل، وصل إلى القاهرة على رأس وفد دبلوماسي، في زيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية.وأعلنت أن عراقجي سيجري لقاءات منفصلة مع نظيره المصري بدر والرئيس ، لمناقشة آخر التطورات في المنطقة والعالم، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.