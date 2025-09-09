تصريحات فلسطينية – إسرائيلية متضاربة بعد ضربة الدوحة.. هل نجا وفد حماس؟

وأفادت تقارير "إسرائيلية" أن رئيس حركة حماس في قطاع ، ، كان مستهدفا في الهجوم "الإسرائيلي" على قيادات حركة حماس في العاصمة القطرية ، ظهر الثلاثاء.ونقلت وسائل إعلام عن مسؤول "إسرائيلي" كبير قوله إن "الهجوم استهدف قيادة حماس في ، بمن فيهم خليل الحية وزاهر جبارين"، مضيفًا أن تل أبيب "تنتظر النتائج".فيما قالت مصادر اسرائيلية اخرى، اكدت "اغتيال خليل الحية وزاهر جبارين وخالد ونزار عوض الله".وبينما اكدت حماس استهداف وفدها المفاوض أثناء اجتماعه في الدوحة، نفت الحركة استشهاد أي من قادتها.وقال مصدر قيادي في الحركة، ان " استهدفت الوفد المفاوض لحركة حماس أثناء اجتماعه في الدوحة"، مؤكدة "نجاة الوفد".وأفاد مصدر قيادي في حماس، بأن وفد الحركة بقيادة خليل الحية في الدوحة قد نجا من الضربة "الإسرائيلية".من جهتها، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بإن نجل القيادي في حماس خليل الحية ومدير مكتبه قتلا في قصف "إسرائيلي" استهدف مقر الحركة في الدوحة.وأكدت "شبكة قدس" الإخبارية نقلا عن مصادر "سقوط قتلى وإصابات نتيجة الغارة الإسرائيلية في الدوحة".وذكرت الشبكة إن عددا من عائلة خليل الحية والعاملين في مكتبه لقوا مصرعهم في القصف "الإسرائيلي".