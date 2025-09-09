بابا الفاتيكان بعد قصف الدوحة: الوضع خطر

وقال البابا ليو للصحفيين خارج مقر اقامته الصيفي في كاستل جاندولفو "هناك أنباء بالغة الخطورة الآن: هجوم إسرائيلي على بعض قادة (حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية) حماس في . الوضع برمته خطير للغاية".وأضاف "لا نعرف كيف ستسير الأمور. إنه أمر خطير حقا". وقال البابا للصحفيين، الذين طلبوا أيضا تعليقا على الوضع في قطاع ، "علينا مواصلة العمل والإصرار على السلام".وكان قادة حركة "حماس" وفي مقدمتهم ، وزاهر جبارين، نجوا من محاولة الاغتيال، فيما استشهد ستة أشخاص، بينهم همام نجل الحية، ومدير مكتبه جهاد لبد.