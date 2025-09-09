البيت الأبيض يكشف مفاجأة تخص قصف الدوحة

كشف ، الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي طلب من ستيف ويتكوف للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط إبلاغ بالهجوم الإسرائيلي.



وقالت ، " أبلغ البيت الأبيض أن ستهاجم حماس في ، والرئيس طلب من ويتكوف إبلاغ الدوحة بالهجوم الإسرائيلي الوشيك".

وأضاف أن "القصف الأحادي على لا يساهم في دفع مصالح إسرائيل ولا "، مردفا "الرئيس ترامب يرى أن الحادثة المؤسفة قد تشكل فرصة لتحقيق السلام".

ولفت البيت الأبيض الى أن "الرئيس ترامب تحدث مع ورئيس وأكد أنه يريد السلام في الشرق الأوسط".

وتابع "الرئيس ترامب لا يزال يسعى إلى جانب حلفائنا لتحقيق السلام في الشرق الأوسط"، مضيفا " قصف حماس في الحليف الوثيق لنا التي تعمل بجد وشجاعة للتوسط في السلام لا يخدم أهدافنا".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم عبر بشكل موجه بدقة قيادة حماس في الدوحة، لافتا إلى أنه أطلق على العملية اسم "يوم الحساب".