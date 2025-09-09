طهران تهدد: الاتفاق الجديد سيعتبر منتهيا إذا تعرضنا للعدوان

وأوضح عراقجي، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري بدر ومدير رفائيل غروسي، اليوم في القاهرة، أن الاتفاق الجديد يراعي شواغل جميع الأطراف ويحفظ سيادة ، مشددا على أنه "في حالة تعرض إيران لأية أعمال عدائية أو إعادة فرض قرارات التي تم إنهاء العمل بها، فإن إيران ستعتبر هذه الخطوات العملية منتهية".وأضاف أن علقت العمل مع الذرية بعد الهجمات "الإرهابية" التي طالت منشآتها النووية، مؤكدا أنه لا يمكن لأي أمة أن تواصل العمل عندما تُستهدف منشآتها بشكل متعمد، مشيرا إلى انخراط الطرفين في محادثات لرسم نموذج جديد يمكنهما من الاستمرار في التعاون.وأشار إلى أنه أجرى مع غروسي، جولة مفاوضات جديدة اليوم في القاهرة، وتمكنا من إنهاء الاتفاق الجديد، مؤكدا أن الخطوات العملية فيما يتعلق بالضمانات وتنفيذها تناولت جميع المخاوف الإيرانية وتتسق تماما مع التشريعات البرلمانية الإيرانية وتراعي جميع الشواغل وتضمن حقوق إيران.وأكد أن الاتفاق ينص على بعض نماذج التعاون التي تعكس الموقف الأمني التي تواجهه إيران والوكالة الدولية، بما يضمن استمرار التعاون بطريقة تحترم السيادة الإيرانية.وذكر أن "الرسالة واضحة بأن إيران لن تقوض سيادتها وحقوقها وأمنها، وفي ذات الوقت فإنها تظهر المسؤولية التامة والحقوق الخاصة بالتوصل إلى اتفاق لاستمرار التعاون بين الطرفين بغض النظر عن العدوان الغادر".ووقع ، والمدير العام للوكالة الذرية ، اتفاقا بشأن التعاون بين طهران والوكالة، وذلك بمقر بالعاصمة القاهرة.