شقيقة تسوركوف تعلق على تحريرها: عائلتي في غاية السعادة

أكدت شقيقة المواطنة الروسية المختطفة اليزابيث تسوركوف، الثلاثاء، أن عائلتها في غاية السعادة بعد تحريرها.

وقالت "عائلتي بأكملها في غاية السعادة. نتوق لرؤية ومنحها كل الحب الذي انتظرناه 903 أيام".

وأضافت "نتقدم بجزيل الشكر للرئيس ومبعوثه الخاص، ، لو لم يجعل آدم عودة أختي مهمته الشخصية، لما كنتُ أعلم أين كنا".

واعربت عن شكرها لـ"جوش وفريقه في في على الدعم الذي قدموه لأختنا، وفريق منظمة غلوبال ريتش غير الربحية الذين دافعوا بلا كلل عن عودة أختي سالمة".



وأعلن ، الثلاثاء، عن تحرير المواطنة الروسية اليزابيث تسوركوف.