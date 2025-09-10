إحداهما عربية.. دولتان أرسلتا تحذيرات لحماس قبل القصف الإسرائيلي

وأفادت صحيفة "وول " الأمريكية، في تقرير، اليوم الأربعاء، أن مسؤولين مصريين وأتراكا نقلوا تحذيرات إلى كبار قادة حماس في خلال الأسابيع الأخيرة، داعينهم إلى تعزيز الإجراءات الأمنية المحيطة بهم، خشية من تنفيذ عمليات اغتيال منسّقة.وأكدت الصحيفة أن هذه التحذيرات تأتي في سياق الدور المحوري الذي تلعبه كل من وتركيا كوسيطين في المفاوضات غير المباشرة بين وحماس، مشيرة إلى أن كلا البلدين يسعى لحماية ممثلي الحركة لضمان استمرار الحوار، حتى في ظل التوترات الشديدة.ووفق تقرير لصحيفة " " الإسرائيلية، فإن مصر وقطر دخلتا في حالة صدمة تامة بعد الهجوم الإسرائيلي على ، ما قد يؤثر بشكل بالغ على مفاوضات صفقة تبادل الأسرى، التي كانت تدار بوساطة مشتركة بين البلدين.وأشار التقرير إلى أن الصفقة التي اقترحها الرئيس الأمريكي السابق ، والقائمة على تبادل أسرى فلسطينيين مقابل رهائن إسرائيليين، أصبحت الآن "غير قابلة للتنفيذ" في ظل تدهور الثقة بين الأطراف، وانهيار بيئة الحوار.وفي وقت سابق، قصفت طائرات إسرائيلية مقرات لقادة في حركة "حماس" بالعاصمة القطرية الدوحة، وقوبل هذا الهجوم بموجة شجب واستنكار دولية واسعة النطاق، حتى أن الرئيس الأمريكي تعهد في اتصال هاتفي مع بأنها "لن تتكرر".