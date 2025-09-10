الصفحة الرئيسية
إحداهما عربية.. دولتان أرسلتا تحذيرات لحماس قبل القصف الإسرائيلي
دوليات
2025-09-10 | 04:33
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
457 شوهد
السومرية نيوز
ـ دولي
كشفت وسائل إعلام عبرية، أن
مصر
وتركيا أبلغتا قيادات بارزة في حركة حماس، في العاصمة القطرية
الدوحة
، بوجود تحذيرات جدية من عملية اغتيالات محتملة تخطط لها
إسرائيل
.
وأفادت صحيفة "وول
ستريت جورنال
" الأمريكية، في تقرير، اليوم الأربعاء، أن مسؤولين مصريين وأتراكا نقلوا تحذيرات إلى كبار قادة حماس في
قطر
خلال الأسابيع الأخيرة، داعينهم إلى تعزيز الإجراءات الأمنية المحيطة بهم، خشية من تنفيذ عمليات اغتيال منسّقة.
وأكدت الصحيفة أن هذه التحذيرات تأتي في سياق الدور المحوري الذي تلعبه كل من
مصر
وتركيا كوسيطين في المفاوضات غير المباشرة بين
إسرائيل
وحماس، مشيرة إلى أن كلا البلدين يسعى لحماية ممثلي الحركة لضمان استمرار الحوار، حتى في ظل التوترات الشديدة.
ووفق تقرير لصحيفة "
معاريف
" الإسرائيلية، فإن مصر وقطر دخلتا في حالة صدمة تامة بعد الهجوم الإسرائيلي على
الدوحة
، ما قد يؤثر بشكل بالغ على مفاوضات صفقة تبادل الأسرى، التي كانت تدار بوساطة مشتركة بين البلدين.
وأشار التقرير إلى أن الصفقة التي اقترحها الرئيس الأمريكي السابق
دونالد ترامب
، والقائمة على تبادل أسرى فلسطينيين مقابل رهائن إسرائيليين، أصبحت الآن "غير قابلة للتنفيذ" في ظل تدهور الثقة بين الأطراف، وانهيار بيئة الحوار.
وفي وقت سابق، قصفت طائرات إسرائيلية مقرات لقادة في حركة "حماس" بالعاصمة القطرية الدوحة، وقوبل هذا الهجوم بموجة شجب واستنكار دولية واسعة النطاق، حتى أن الرئيس الأمريكي
دونالد
ترامب
تعهد في اتصال هاتفي مع
أمير قطر
تميم بن حمد آل ثاني
بأنها "لن تتكرر".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
حماس
قطر
قصف
تركيا
تميم بن حمد آل ثاني
السومرية نيوز
دونالد ترامب
ستريت جورنال
تميم بن حمد
سومرية نيوز
وول ستريت
السومرية
