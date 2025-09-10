الصفحة الرئيسية
هل استخدمت "إسرائيل" الأجواء العراقية لقصف حماس في الدوحة؟
دوليات
2025-09-10 | 06:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
907 شوهد
السومرية نيوز
– دوليات
أفادت "القناة 14" العبرية، بأن
سلاح الجو
الإسرائيلي مر فوق
الأردن
وسوريا والعراق والسعودية لتنفيذ عملية "يوم الحساب" في
الدوحة
.
وأضافت "القناة 14" أن 10 طائرات حربية شاركت في الغارات على
قطر
، وأطلقت 10 صواريخ على مقر انعقاد اجتماع وفد حماس بالدوحة، مشيرة إلى أن المقاتلات الإسرائيلية قطعت مسافة 1800 كم لبلوغ هدفها.
وكانت صحيفة "
يديعوت أحرونوت
" العبرية قد أكدت أن
إسرائيل
نفذت عملية "يوم الحساب" مستهدفة قادة حماس في قطر بالتنسيق مع دول أخرى.
وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم عبر
سلاح الجو
بشكل موجه بدقة قيادة حماس في
الدوحة
، لافتا إلى أنه أطلق على العملية اسم "يوم الحساب".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
مقالات ذات صلة
مقتل نجل القيادي بحماس "خليل الحية" ومدير مكتبه بقصف الدوحة
10:45 | 2025-09-09
حماس تعلن "فشل إسرائيل" باغتيال قياداتها في الدوحة
13:35 | 2025-09-09
حماس تعلن نجاة وفد حركتها من "هجوم الدوحة"
09:57 | 2025-09-09
ايران تبدي موقفاً من اغتيال اسرائيل لوفد حماس في الدوحة
09:44 | 2025-09-09
هل استخدمت "إسرائيل" الأجواء العراقية
لقصف حماس في الدوحة؟
يديعوت أحرونوت
السومرية نيوز
سومرية نيوز
سلاح الجو
السومرية
السعودية
إسرائيل
العراق
+A
-A
سماع دوي انفجارات في العاصمة اليمنية صنعاء
09:54 | 2025-09-10
بعد تحرير إليزابيث تسوركوف.. رسالة "شكر" أمريكية للسوداني
08:10 | 2025-09-10
فرنسا تشهد احتجاجات واسعة: عشرات المعتقلين في حركة "لنغلق كل شيء"
07:54 | 2025-09-10
نيبال تحت المجهر: الجيش يسيطر على الشوارع بعد يومين من الفوضى والاحتجاجات
07:50 | 2025-09-10
صحة غزة: ارتفاع ضحايا حرب التجويع في القطاع إلى 404 أشخاص
06:19 | 2025-09-10
مسؤول إسرائيلي: ننسق مع أميركا ولا نتصرف وفق مصالحها
05:30 | 2025-09-10
