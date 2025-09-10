صحة غزة: ارتفاع ضحايا حرب التجويع في القطاع إلى 404 أشخاص

وأوضحت الوزارة أن الفترة التي أعقبت إعلان التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) عن حالة المجاعة في شهدت تسجيل 126 وفاة مرتبطة بسوء التغذية، بينهم 26 طفلا.ومن جانبه أكد المفوض العام لوكالة الأونروا في وقت سابق أن المجاعة واقع في غزة والجوع يضرب سكان القطاع، موضحا أن خبراء الوكالة هم من توصلوا إلى هذه الحقيقة.وأضاف أن هناك مساعدات تدخل إلى غزة لكنها ليست كافية، وأن تحولت إلى لكن هناك قيودا تمنع وصول المساعدات إلى داخل القطاع.وشدد على أن الوكالة كانت نشطة في التواصل مع الشعب الفلسطيني، لكن الوضع تغير وبات عليهم السير مسافات طويلة تحت أشعة الشمس للوصول إلى الطعام.وأوضح أن الوكالة لديها الموارد والأشخاص لكنها غير قادرة على تأدية مهامها بسبب الوضع السياسي، وبحاجة إلى قرار سياسي بالقضاء على المجاعة.