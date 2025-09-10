من هو خليل الحية الذي استهدفته إسرائيل؟

وقال مسؤولون إسرائيليون لوكالة رويترز، إن الهجوم كان يستهدف كبار قادة حماس بمَن فيهم الحية، رئيس للحركة في قطاع غزة وكبير مفاوضيها.وقال مصدران من حماس لرويترز إن وفد الحركة في مفاوضات وقف إطلاق النار في نجا من الهجوم.ويُنظر للحية، الذي لعب دوراً محورياً في مفاوضات وقف إطلاق النار في الحرب الدائرة منذ نحو عامين، على نطاق واسع، على أنه الشخصية الأكثر نفوذاً للحركة في الخارج منذ مقتل هنية على يد في في تموز 2024.وهو عضو في مجلس قيادي من 5 أعضاء يقود حماس منذ قتلت إسرائيل السنوار في تشرين الأول الماضي في غزة.اعتقالات إسرائيلية عدةوينحدر الحية من قطاع غزة، وفقد عدداً من أقاربه، بمَن فيهم ابنه الأكبر، في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.ويُنظر إليه على أنه يتمتع بعلاقات جيدة مع إيران، وهي مصدر مهم لتسليح وتمويل حماس.وشارك الحية من كثب في جهود الحركة للتوسط في عدد من اتفاقات التهدئة مع إسرائيل، ولعب دوراً رئيسياً في إنهاء صراع عام 2014، ومرة أخرى في محاولات لإنهاء حرب غزة الحالية.ووُلد الحية في قطاع غزة عام 1960، وهو عضو في حركة حماس منذ تأسيسها عام 1987.وفي أوائل الثمانينات، انضم إلى جماعة ، الحركة التي انبثقت منها حماس، إلى جانب هنية والسنوار، بحسب مصادر في حماس.وفي غزة، اعتقلته إسرائيل مرات عدة.وفي عام 2007، أصابت غارة جوية إسرائيلية منزل عائلته في حي الشجاعية بمدينة غزة، مما أسفر عن مقتل عدد من أقاربه.وخلال حرب 2014 بين حماس وإسرائيل، تم قصف منزل أسامة نجل الحية الأكبر، مما أسفر عن مقتله وزوجته و3 من أطفالهما.ولم يكن الحية موجوداً في أثناء الهجمات.وغادر غزة قبل سنوات عدة، حيث كان يشغل منصب مسؤول العلاقات مع العالمَين العربي والإسلامي في حماس، واتخذ من قطر مقراً له للقيام بهذا الدور.ورافق الحية هنية إلى في الزيارة التي قام بها في يوليو الماضي، التي اغتيل خلالها.عملية محدودةونُقل عن الحية قوله إن هجمات السابع من أكتوبر، التي أشعلت حرب غزة، كان المقصود منها أن تكون عمليةً محدودةً قامت بها حماس لأسر عدد من الجنود لمبادلتهم بأسرى فلسطينيين.وقال في تصريحات نشرها المركز الفلسطيني للإعلام، المرتبط بحركة حماس: "إن فرقة غزة في الجيش الصهيوني انهارت تماماً" في إشارة إلى الجيش الإسرائيلي.وقتل مسلحون بقيادة حماس نحو 1200 شخص واختطفوا 250 آخرين في السابع من تشرين الاول 2023، بحسب إحصاءات إسرائيلية.وقُتل أكثر من 64 ألف فلسطيني في الهجوم الإسرائيلي على غزة منذ ذلك الحين، وفقاً لوزارة في غزة.وقال الحية إن "الهجوم أحيا القضية الفلسطينية في كل العالم".وقاد الحية وفود حماس في محادثات الوساطة مع إسرائيل في محاولة للتوصُّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يتضمَّن تبادل الإسرائيليين الذين خطفتهم حماس مع فلسطينيين محتجزين في السجون الإسرائيلية.كما تولى مهاماً سياسة أخرى لحركة حماس، ففي عام 2022، قاد وفداً من الحركة إلى دمشق؛ لإصلاح العلاقات مع الرئيس السوري السابق ، التي انقطعت قبل عقد من الزمن عندما أيّدت الحركة ضد الأسد.وأدى هذا الموقف إلى توترات في التحالف الإقليمي الذي بنته إيران لمواجهة إسرائيل والولايات المتحدة.