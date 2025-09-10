بن سلمان: سنكون مع قطر في كل الإجراءات التي تتخذها

وقال ، إنه "قمنا بتفعيل مبادرة السلام العربية لتنفيذ حل الدولتين، والمملكة ترفض هجوم على "، مشيرا الى انه "نساند لضمان وحدة أراضيها ونأمل أن يتحقق الاستقرار في واليمن والسودان".وتابع: "الاعتداء على يتطلب تحركا دوليا لمواجهة العدوان الإسرائيلي، وأرض فلسطينية وحق أهلها ثابت لا ينتزعه أي عدوان"، معبراً عن "ادانته لاستمرار العدوان الغاشم على غزة".ولفت الى ان "المبادة العربية للسلام مسار غير مسبوق لإنشاء "، مختتماً قوله بأنه "سنكون مع قطر في كل الإجراءات التي تتخذها ونرفض وندين العدوان الغاشم عليها".