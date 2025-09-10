مجلس الأمن يرجئ جلسته حول العدوان الإسرائيلي على الدوحة ليوم غد

وقالت رئاسة في بيان لها اليوم الأربعاء: "أرجأ مجلس الأمن اجتماعه الطارئ اليوم بشأن الوضع في الشرق الأوسط إلى بعد ظهر الغد، بناء على طلب ، حتى يتمكن من المشاركة".وكانت الجزائر، قد طلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس ، الأربعاء، لبحث الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قادة من حركة حماس في قطر.وكان مقررا أن تعقد الجلسة في الساعة 19,00 بتوقيت غرينتش بطلب من الجزائر وباكستان على وجه الخصوص.وتهدف الجلسة إلى بحث الهجوم الإسرائيلي، وفق ما أفاد به دبلوماسيون في أمس الثلاثاء.وكانت غارات جوية إسرائيلية قد استهدفت أمس الثلاثاء وأسفرت عن مقتل 5 أشخاص بينهم أعضاء بحركة حماس، إضافة إلى مقتل أحد عناصر قوة الأمن الداخلي القطرية وإصابة آخرين.